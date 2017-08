Foto: Tradicionalna Tomatina – 165 ton paradižnika in poostrena varnost

Za varnost letos skrbelo kar 740 ljudi

30. avgust 2017 ob 16:25

Bunol - MMC RTV SLO, STA

V mestecu Bunol je konec avgusta rezerviran za festival obmetavanja s paradižniki. Tomatina je letos minila v znamenju rekordne količine paradižnika in poostrenih varnostnih ukrepov.

V mestece Bunol na vzhodu Španije se je zgrnila okoli 22.000-glava množica, željna obmetavanja s paradižniki. V okviru tradicionalnega festivala Tomatina, ki velja za največje obmetavanje s paradižniki na svetu, so imeli udeleženci letos na voljo rekordno količino rdečega streliva – 165 ton. Ogromne količine zrelih paradižnikov so kot vsako leto priskrbele mestne oblasti, za prevoz pa je bilo potrebnih kar sedem tovornjakov.

Priljubljeni festival Tomatina se sicer zadnjo sredo v avgustu odvija že več kot 70 let. Nekaj let je bilo enourno obmetavanje s paradižniki celo tako priljubljeno, da so mestece z 9000 prebivalci preplavljale množice, ki so štele tudi do 50.000 ljudi. Mestne oblasti so se zato odločile, da število udeležencev omejijo na 22.000.

Od leta 2013 je festival za tujce tudi plačljiv. Tujih udeležencev naj bi bilo letos za več kot dve tretjini, večinoma gre za Britance, Japonce in Američane.

Varnost je na prvem mestu

Zaradi nedavnih terorističnih napadov v Kataloniji je letošnja Tomatina potekala ob poostrenih varnostnih ukrepih. Skupaj je za varnost udeležencev skrbelo kar 740 policistov, gasilcev in medicinskega osebja, kar je 5 odstotkov več kot lani. Nepooblaščenim vozilom je bil vstop v ozke mestne ulice onemogočen, saj so bile te zaparkirane s policijskimi avtomobili.

Vsako leto po končanem boju je mesto polno sveže paradižnikove mezge, ki jo nato z gasilskimi cevmi sperejo z ulic, udeleženci pa si jo s teles sperejo z vodo pri domačinih ali skočijo v bazen. Zaradi kislosti paradižnikovega soka pa naj bi bile potem ulice mesta zelo čiste.

M. Z.