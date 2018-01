Foto: Tudi Pošta Slovenije stiska pesti za zimske športnike

Nov paket priložnostnih znamk

25. januar 2018 ob 08:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pošta Slovenije izdaja prvi letošnji sklop priložnostnih znamk in filatelističnih izdelkov, s katerimi bodo obeležili zimske olimpijske igre, rojstvo Ivana Vidava, obletnico smrti Ivana Cankarja in delovanje Narodne galerije.



Na mariborski fakulteti za naravoslovje in matematiko so že v sredo pripravili posebno promocijo znamke, posvečene 100-letnici rojstva matematika Ivana Vidava, v četrtek pa bodo v Ljubljani javnosti predstavili še znamke, ki so posvečene 100-letnici delovanja Narodne galerije - jubilej bodo praznovali s polami po 25 znamk.

Letos sicer v sklopu serije Znamenite osebnosti pripravljajo tri znamke. Poleg že omenjene še znamki ob 100-letnici smrti slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika Ivana Cankarja. Kot vse ostale iz te serije bosta tudi ti dve izšli v polah po 25 znamk.

Januarski izid dopolnjuje serija Voščilnih znamk v obliki srca, tokratna tema je podoknica, izšla pa bo v mali poli z desetimi znamkami. Novo polo s po 25 znamkami bodo namenili tudi letu psa po kitajskem horoskopu, želijo pa nadaljevati tudi s serijo znamk Arhitektura na Slovenskem, v okviru katere bodo predstavili Friedl-Recharjevo hišo.

Ker letošnje leto zaznamujejo tudi že 23. zimske olimpijske igre v Pjongčangu, pri Pošti Slovenije tudi za to pripravljajo dve znamki, ki bosta izšli v mali poli s po šestimi znamkami.

P. B.