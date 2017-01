Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V soju bakel pri minus 14 stopinjah so potrgali grozdje laškega rizlinga. Foto: Jože Žura, Radio Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: V soju bakel pri minus 14 stopinjah potrgali grozdje laškega rizlinga

Ledena trgatev družine Zajc

7. januar 2017 ob 12:26

Novo mesto - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Družina Zajc, ki ima v lasti največjo zasebno klet na Dolenjskem, je zadnjo ledeno trgatev imela pred petimi leti. Tudi letos so v Knežiji pri Karteljevem, na tromeji občin Novo mesto, Mirna Peč in Mokronog Trebelno, pustili grozdje na 550 trtah laškega rizlinga.

Grozdje je bilo zdravo, kar je omogočilo suho vreme v zadnjih dveh mesecih. Nizke temperature zadnje dni in nocojšnji mraz, ko se je temperatura v vinogradu spustila na 14 stopinj pod lediščem, pa so omogočili ledeno trgatev. 30 trgačev, družinskih članov in prijateljev, med njimi je bil tudi župan občine Mokronog Trebelno Anton Maver, je v soju bakel v slabi uri, še pred jutranjim svitom, potrgalo 250 kg ledenega grozdja. Ves dan bo potekalo stiskanje zmrznjenih jagod iz katerih priteka kot olje gost sladek grozdni sok. Božidar Zajc je povedal, da iz približno 250 kg nabranega grozdja pričakujejo od 60 do 70 litrov grozdnega mošta, morda še kakšen liter več glede na dobro ohranjeno grozdje.

Dolgotrajen bo tudi postopek zahtevne fermentacije mošta, tako, da bo ledeno vino iz danes potrganega grozdja na pokušino čez dve leti.

Jože Žura, Radio Slovenija