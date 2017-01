Foto: Vas danes zebe pri nas? Moskovčani na kolo pri minus 27 stopinjah

Kolesarilo pol maj udeležencev kot lani, ko je bilo "le" minus 13

8. januar 2017

Moskva - MMC RTV SLO

V Moskvi so praznovali najhladnejši pravoslavni božič v zadnjih 120 letih. Namerili so 30 stopinj pod lediščem, danes se je le rahlo "otoplilo", a Moskovčani so vseeno skočili na kolo.

Okoli 500 udeležencev se je udeležilo 2. zimske kolesarske parade, ki so jo v ruski prestolnici prvič priredili lani.

Takrat je sicer kolesarilo v "prijetnih pomladanskih" temperaturah, saj je bilo še enkrat topleje kot letos - po poročanju ruskih medijev je bilo danes v časi prireditve v Moskvi kar - 27 stopinj Celzija.

Zaviti kot polhi

A to kolesarjev ni ustavilo, da se ne bi podali na 14 kilometrov dolgo traso po mestu ob reki Moskvi, ob tem pa se dodobra zavili v topla zimska oblačila, debele smučarske rokavice so bile obvezen del oprave, pred ledenim vetrom, ki jim je bril okrog ušes, pa so si morali pošteno zaščititi predvsem glave.

Zato so še posebej razveselili postajališč ob trasi, kjer so se lahko okrepčali s slastnimi prestami in pogreli s toplim čajem iz samovarjev.

Navdušenje nad množičnimi kolesarskimi prireditvami je Moskvo sicer zajelo predlani, ko je gostila več dogodkov - največji je bil maja, ko se je zbralo kar 25.000 udeležencev, julija pa je na nočno vožnjo prišlo 9.000 ljudi.

Nekaj današnjih mrzlih utrinkov z moskovskih ulic pa si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji!

