Foto: "Vroči" Pita s Tonge imun na mraz - zgoraj brez pri -3 stopinjah

Nastopil bo v smučarskem teku

9. februar 2018 ob 13:53

Pjongčang - MMC RTV SLO

Pita Taufatofua ni razočaral. Potem ko je tekmovalec iz Tonge na poletnih igrah v Riu z naoljenim izklesanim telesom postal prava spletna senzacija, se je v prav takšni opravi (ali bolje rečeno, brez nje) sprehodil tudi v Pjongčangu.

34-letni Tongovec je v Braziliji barve svoje države predstavljal v taekwondoju, tik pred zdajci pa se je uvrstil tudi na zimske olimpijske igre v Južni Koreji - čeprav je na snegu prvič stal šele pred dvema letoma. Sodeloval bo v smučarskem teku in seveda si ne obeta visoke uvrstitve, a že s svojo prisotnostjo zbuja pozornost, kjer koli se pojavi.

Svojih pet minut slave si je zagotovil tudi med odprtjem iger. Čeprav vsi iz Pjongčanga poročajo o hudem mrazu in vetru - uradno je bilo v času odprtja na stadionu -3 stopinje Celzija, prireditelji pa delijo celo posebne komplete za gretje, se je Pita meni nič, tebi nič po stadionu sprehodil prav takšen kot v vroči Braziliji. Bil je oblečen v tradicionalno rdeče-črno otoško krilo, obut v natikače, zgoraj pa je bil brez - in morda še bolj naoljen kot pred dvema letoma.

"Vsakič, ko sem na smučeh, del mene umre"

"Vsakič, ko stojim na smučeh, se mi zdi, kot da delček mene umre. Vse me začne peči in to trpim kakšno uro. Nisem še odtekel tekme, ne da bi lahko v njej užival in ne občutil bolečine," je dejal Pita, ki je po zaslugi svojega videza že dobil nekaj manekenskih pogodb in celo igralskih povabil iz Hollywooda. Za odprtje iger ni sicer napovedal nič posebnega, dejal je celo, da "želi ostati živ do tekme, zato bo poskrbel, da mu bo toplo", a nato se je odločil za popolnoma drugo skrajnost.

Na Tongi, otočku sredi Tihega ocena, še nikoli ni padal sneg. Pita je sicer olimpijsko normo izpolnil zadnji možni dan, zanjo je moral na drug konec sveta, na Islandijo. Je edini predstavnik svoje države na igrah.

