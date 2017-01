Foto: Za novoletni skok v morje se je opogumilo rekordno število ljudi

13. skoki v morje privabili ogromno gledalcev

1. januar 2017 ob 17:52

Portorož - MMC RTV SLO/STA

Tradicionalnih novoletnih skokov v morje se je letos udeležilo približno 545 ljudi, kar je približno sto več kot lani, pogumneže pa je z obale spremljalo okrog 5000 gledalcev.

Organizatorji so našteli udeležence iz približno desetih držav, tudi letos pa so prevladovali Slovenci. Glede na število predprijavljenih in večjemu poudarku na promociji so na nek način tudi pričakovali, da bo letos padel rekord. K velikemu številu udeležencev je prispevalo tudi sončno vreme in in višje temperature - temperatura morja in zraka je za čas skokov kazala približno 13 stopinj Celzija.

Najstarejši letošnji udeleženec je bil 80-letni zdravnik iz Škofje Loke, najmlajši pa je bil 5-letni domačin. Kot je opisal Nino Cokan iz Športnega društva Slovenc, je v primerjavi z novoletnimi skoki v morje tudi osvojitev Triglava mačji kašelj. "Za ta dogodek moraš imeti posebno energijo, voljo, željo."

Delno se je sesedel eden izmed pomolov

Veliko število gledalcev, ki so jih na plažo zvabile prijetne temperature, je prispevalo k temu, da se je eden izmed pomolov delno sesedel, a k sreči večjih težav ni povzročil. "Število gledalcev je vsako leto večje. Gledalci včasih upoštevajo navodila, včasih ne. Vedno so bili na pomolu kot gledalci in letos jih je bilo očitno veliko več," je ocenil Cokan.

Dodaja, da so za varnost udeležencev naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. Pri roki so bile ves čas potapljaške ekipe, zdravstvena reševalna služba in veliko rediteljev. Prav tako so se letos izognili tudi težavam zaradi posledic uživanja alkohola.

Naslednje leto bodo zaradi višje kakovosti prireditve uvedli predprijave, ki bodo cenovno ugodnejše kot prijava na dan dogodka ter zgornje število udeležencev - ko bo zgornja meja dosežena, prijava na dogodek več ne bo mogoča.

Prireditev z dobrodelno noto

Letošnja prijavnina je znašala pet evrov, od katerih bodo po en evro donirali za slepe in slabovidne. Skakalci so s plačilom prijavnine dobili diplomo in kupon, s katerim so prejeli še kozarec penine.

Praznično tradicijo so nadaljevali tudi na Velenjskem jezeru, kjer so potapljači Društva za podvodne dejavnosti Jezero Velenje organizirali že 22. novoletni potop, najbolj pogumni v Celju pa so skočili v Savinjo, ki ima zgolj dobro stopinjo Celzija.

P. B., foto: Srdjan Živulović/BoBo