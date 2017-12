Foto: Že prišel je med nas ... dobri, stari Dedek Mraz

Sprevod Dedka Mraza vse do sobote

26. december 2017 ob 19:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnji decembrski dobri mož, Dedek Mraz, se je izpod Triglava v kočiji z vpreženimi lipicanci pripeljal v Ljubljano in se sprehodil po starem mestnem jedru.

Več kot 1.000 ljudi je spremljalo sprevod Dedka Mraza po ulicah Ljubljane, spremljali pa so ga plesalci, snežaki, medvedi ter druga bitja iz ljudskih pripovedk.

Vsi tisti, ki ste zamudili današnji sprevod – mogoče ga bo videti vse do sobote. Sprevod bo vsak dan ob 17. uri krenil z Brega, potekal bo po tradicionalni trasi s postanki pred Mestno hišo, na Prešernovem in Kongresnem trgu. Sprevod traja približno dve uri, so zapisali na spletni strani Zavoda Turizem Ljubljana.

V nedeljo bo Dedek Mraz tudi gost na silvestrovanju za otroke, ki se bo na Kongresnem trgu začelo ob 16. uri.

Sprevod Dedka Mraza je eden izmed dogodkov festivala December v Ljubljani, ki potekajo od konca novembra do 1. januarja novega leta.

D. S.