Fotografija Billyja the Kida z bolšjega trga vredna več milijonov dolarjev

Na fotografiji naj bi bil tudi Billyjev morilec

25. november 2017 ob 14:29

New York - MMC RTV SLO

Fotografija Billyja the Kida, ki jo je leta 2011 na bolšjem trgu v Severni Karolini odkril ameriški odvetnik Frank Abrams, bi bila lahko vredna več milijonov dolarjev, ocenjujejo strokovnjaki. Abrams je za fotografijo odštel vsega 10 dolarjev in jo obesil v svojo sobo za goste.

S strokovnjaki iz muzeja Billyja the Kida v Novi Mehiki se je posvetoval po tem, ko je na televiziji leta 2015 gledal oddajo o odkritju neke druge Billyjeve fotografije, slovitega odpadnika in revolveraša z Divjega zahoda, znanega tudi pod imenom William H. Boney. Tisto fotografijo, na kateri Billy igra kriket in ki jo je neki moški kupil leta 2010 za 2 dolarja na garažni razprodaji, so ocenili na okoli 5 milijonov dolarjev.

Edini drugi potrjeni portret slovitega odpadnika - tisti najbolj znani s klobukom in puško v roki - so za 2,3 milijona dolarjev prodali na dražbi v Denverju leta 2011.

Zgodovinarji so Abramsu povedali, da je mogoče, da je na njegovi fotografiji Billy upodobljen s šerifom Patom Garrettom. Garrett in Billy the Kid sta bila tesna prijatelja, dokler ni Garrett postal šerif okrožja Lincoln v Novi Mehiki in leta 1881 v strelskem obračunu komaj 21-letnega Billyja ubil.

Domneve potrjene

Abrams je za BBC povedal, da je njegova fotografija, ki nosi datum 2. avgust 1880, več let visela v sobi za goste, ki jo je oddajal prek Airbnb-ja. "Če bi vedel, da gre za eno najslavnejših fotografij v zgodovini, bi za sobo računal več," se je zasmejal.

Da bi se Abrams prepričal, ali sta na fotografiji res Billy the Kid in šerif Garrett, je angažiral Roberta Stahla, častnega profesorja na arizonski univerzi, in več drugih forenzičnih strokovnjakov. William Dunniway, strokovnjak za izdelavo fotografij na kovinskih ploščah, kot so to počeli v 19. stoletju, je za New York Times dejal, da je bila Abramsova fotografija najverjetneje posneta med letoma 1875 in 1880.

Dunniway je fotografijo preučil s forenzičnim strokovnjakom iz Los Angelesa Kentom Gibsonom, ki je s programom za obrazno prepoznavanje sklenil, da v resnici obstaja izredna verjetnost, da gre za fotografijo Billyja the Kida in šerifa Garretta. Strokovnjak za pisavo iz Teksasa je nato primerjal Garrettov podpis na fotografiji z desetimi dokumenti z njegovo pisavo in potrdil, da se pisava ujema.

Ne mudi se mu s prodajo

Čeprav strokovnjaki pravijo, da je fotografija najverjetneje vredna na milijone dolarjev, pa se Abramsu nikamor ne mudi s prodajo. "Nikdar nisem fotografiji postavil cene. Moj edini interes je zgodovina," je povedal za BBC.

Billy the Kid je bil rojen v New Yorku leta 1859 kot Henry McCarty, a je kasneje prevzel vzdevek William Bonney. Po smrti očeta naj bi se z mamo in brati preselil v Kolorado, kjer je kmalu zapadel v kriminal, tako da so ga zaradi kraj in umorov lovili po celotnem jugozahodu ZDA. Pravijo, da je v svojem kratkem življenju ubil 21 ljudi, po nekaterih podatkih celo 27.

Leta 1881 so Billyja ujeli in ga zaradi umora okrožnega šerifa obsodili na smrt z obešanjem, a je pobegnil, preden ga je čez tri mesece, 14. julija 1881, izsledil in ubil šerif Garrett.

