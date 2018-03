Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policijski psi so močno obremenjeni. Foto: Reuters Sorodne novice Čisto resno: osumljenec ugriznil policijskega psa Dodaj v

Glasbena terapija za policijske pse v Madridu

Imajo naporno službo

29. marec 2018 ob 08:59

Madrid - MMC RTV SLO

Madridskim policijskim psom želijo izboljšati delovne pogoje, zato jim bodo prenovili bivalne prostore. Med novosti sodita klimatska naprava in glasbena terapija - poslušanje pomirjujoče glasbe za sprostitev.

V pasjem oddelku mestne policije v španski prestolnici je trenutno 22 šolanih psov, ki pomagajo policistom pri različnih nalogah in zadolžitvah, predvsem pri iskanju eksplozivnih naprav in drog pa tudi pri reševalnih akcijah.

A psi so zaradi svojega dela pogosto pod stresom, zato so se oblasti po posvetovanju s strokovnjaki odločile, da jim bodo v njihovih prostorih po novem predvajali klasično glasbo, piše BBC. V skladu s tehniko, ki je znana kot "Mozartov učinek", bodo kosmatincem nekajkrat dnevno predvajali klasično instrumentalno glasbo. V obsežni študiji leta 2012, objavljeni v reviji, ki se posveča obnašanju živali, so namreč ugotovili, da klasična glasba pripomore k zmanjševanju napetosti pri psih.

Vodja oddelka Rafael de la Gándara je prepričan, da bo prenova pasjih prostorov čez nekaj časa pripomogla tudi k še bolšim rezultatom njihovih pasjih pomočnikov. "Psi morajo biti sproščeni, a hkrati ves čas v pripravljenosti, da se odzovejo na naš ukaz," je dejal in dodal: "A pri svojem delu morajo biti tudi zelo osredotočeni. Če na primer iščejo droge, morajo kopati po tleh. Če pa iščejo eksplozivne naprave, pa je ravno kopanje prepovedano, saj bi to lahko bilo za vse zelo nevarno."

S klimatsko napravo pa želijo psom zagotoviti, da se v vročih poletnih mesecih ne bodo pregreli, pozimi pa jih ne bo zeblo.

A. P. J.