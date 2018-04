Hillary Clinton nad "mizogenega" Putina: "Uživa v ustrahovanju žensk"

Nekdanja državna sekretarka na okrogli mizi za ženske

4. april 2018 ob 08:50

New York - MMC RTV SLO

Nobena skrivnost ni, da Hillary Clinton nikdar ni bila najbolj naklonjena Vladimirju Putinu. Nekdanja državna sekretarka ZDA meni, da je ruski predsednik šovinist in sadist, ki uživa v ustrahovanju ljudi.

70-letna Clintonova, ki še vedno krivi Rusijo, ker ni zmagala na predsedniških volitvah leta 2016, je o Putinu govorila na okrogli mizi organizacije za ženske The Wing v New Yorku.

Nesojena predsednica ZDA je poslušalcem okrogle mize dejala, da je Putin "prvovrstni sovražnik žensk", ki proti ženskam uporablja taktike zastrahovanja.

"Putin uživa v ustrahovanju ljudi," je dejala Clintonova in pri tem kot primer navedla srečanje ruskega predsednika z nemško kanclerko Angelo Merkel v Sočiju leta 2007. "Angela Merkel ga je obiskala, in ker se je pred obiskom dobro poučil o njej, je vedel, da se Merklova boji psov," je dejala Clintonova ob negodovalnem mrmranju svojih poslušalk.

"Bila sta na enem tistih srečanj ena na ena. In kar naenkrat, ko so bili mediji še vedno v sobi, vanjo vstopi ogromen črn pes. Namen je bil zastrašiti in osramotiti Angelo Merkel, ki je ena največjih evropskih voditeljev po drugi svetovni vojni. In užival je v tem. On je preprosto ... tak."

Trump bolj naklonjen Putinu

Odnos med Rusijo in ZDA je v času prejšnjega predsednika ZDA Baracka Obame in ameriške diplomacije pod vodstvom Clintonove dosegel najnižjo točko. Nekaj časa je bila komunikacija med velesilama celo popolnoma pretrgana. Donald Trump, po drugi strani, je Putina ves čas hvalil in mu je tudi čestital ob nedavni zmagi na predsedniških volitvah v Rusiji - čeprav so mu njegovi svetovalci zabičali, naj tega ne stori.

Trump je Putina tudi povabil na čimprejšnje srečanje v Belo hišo, čemur sicer nasprotujejo tako demokrati kot republikanci, prepričani, da se je Rusija vmešavala v ameriške volitve.

Leta 2014 je Merklova za New Yorker dejala, da ve, zakaj je Putin takrat - ob njenem vidnem nelagodju - spustil svojo črno labradorko Connie v sobo. "Razumem, zakaj mora početi to - da bi dokazal, da je moški. Boji se lastne šibkosti. Rusija nima ničesar, ne uspešne politike ne gospodarstva. Vse, kar imajo, je to," je dejala kanclerka.

Putin je pozneje zanikal, da bi vedel za kolegičin strah pred psi. "Svojega psa sem ji pokazal, ker sem mislil, da ji bo všeč. To sem ji pozneje tudi povedal in se ji opravičil," je pojasnil Putin leta 2016 v intervjuju za Bild. Ob tem je dodal, da Merklovo izjemno spoštuje, ker je iskrena in profesionalna, in meni, da je "raven zaupanja med njima zelo visoka".

Merklova se je s Putinom, ki zaradi svojih KGB-jevskih dni v Vzhodni Nemčiji govori tekoče nemško, srečala večkrat kot kateri koli drugi evropski voditelj. Njun odnos je kljub izrečenim besedam vljudnejši od tistega med Clintonovo in Putinom. Tako je Merklova nedavno dejala, da je Putinu za darilo enkrat poslala nemško pivo, ker ve, da ga ima rad, on pa je njej poslal prekajene ribe.

