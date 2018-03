Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dino Sokolović je osvojil zlato medaljo v slalomu. Foto: EPA Sokolović v akciji. Foto: EPA Dodaj v

Hrvaški športni junak, ki je čez noč ostal brez družine in nog, do zgodovinskega zlata

Dino Sokolović prvi, Jernej Slivnik 12.

17. marec 2018 ob 17:28

Pjongčang - MMC RTV SLO

Hrvaškemu paraolimpijcu Dinu Sokoloviću je na tretji paraolimpijadi uspelo osvojiti tako želeno medaljo, in to tistega najžlahtnejšega leska. Posvetil jo je svoji ženi in hčerkici, del družine pa se uspeha ne bo mogel nikoli veseliti ...

Ob velikem športnem uspehu - gre za zgodovinsko prvo zlato medaljo Hrvaške na paraolimpijskih igrah - so hrvaški mediji spomnili na tragično in žalostno zgodbo družine Sokolović, ki jo je Dino prebrodil predvsem s pomočjo športa: "Šport sem izbral, ker me je povzdignil, izvlekel od doma in vrnil med ljudi."

Dino je čez noč ostal brez velikega dela družine. Sokolovićevi so se leta 2003 na zadnji dan šole odpravili na morje, na cesti pa se je na njihov avtomobil prevrnil tovornjak. Hude nesreče ni preživel nihče razen Dino: "V nesreči sem izgubil mamo, dva brata, ostal sem brez obeh nog in s številnimi poškodbami."

V športu je našel smisel, da vztraja naprej, s svojo vztrajnostjo pa navdihuje številne.

Do leta 2007 je treniral plavanje, na smučarske strmine pa se je preusmeril s pomočjo hrvaške smučarske šampionke Janice Kostelić. Ta je namreč v dobrodelne namene podarila palico, ki jo je izgubila na tekmi na Sljemenu leta 2006 (celotno progo je odpeljala brez palice in rokavice), zagrebški smučarski klub pa je z zbranim denarjem kupil smuči za invalidne osebe in jim omogočil pet dni treningov v Avstriji. Med prijavljenimi so izbrali prav Sokolovića. Že leta 2010 se je udeležil prvih paraolimpijskih iger v Vancouvru, blizu medalje je bil štiri leta pozneje v Sočiju, v Pjongčangu pa se je vse obrnilo v njegovo korist, kot je povedal po zmagi. "Konkurenca v Pjongčangu je veliko močnejša kot pred štirimi leti v Sočiju. Imel sem srečo v prvi vožnji, saj je na progi, ki je bila zahtevna, odstopilo veliko mojih tekmecev."

Sokolović, ki je zaposlen v trženjskem oddelku koncertne dvorane Vatroslava Lisinskega, deluje pa tudi v hrvaškem paraolimpijskem odboru, je svoje življenje posvetil športu - poleg smučanja igra košarko, hokej in rokomet ...

Sokolović obžaluje, ker paraolimpijski športi niso toliko cenjeni: "O nas govorijo le, ko kdo osvoji medaljo na največjih tekmovanjih. V zadnjih letih je bilo vloženih več prizadevanj, da se popularizirajo športi invalidnih oseb, ampak mislim, da je to lahko še veliko bolje."

Sokolović je zlato priboril v slalomu, za njim sta se znašla Američan Tyler Walker in Francoz Frederic Francosi. 12. je bil edini slovenski paraolimpijec Jernej Slivnik. Več si lahko preberete tukaj.

