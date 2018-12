Hugh Jackman bo na svetovni turneji postregel z uspešnicami Največjega šovmena

Ustavil se bo v Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji ...

2. december 2018 ob 14:39

New York - MMC RTV SLO, STA

Priljubljeni avstralski pevec in igralec Hugh Jackman, ki ga mlajše generacije poznajo predvsem po filmski uspešnici Največji šovmen (ki je pravzaprav tradicionalni muzikal stare šole, namenoma posnet za najširše množice), se odpravlja na turnejo, na kateri bo postregel prav z uspešnicami iz muzikala.

Svetovno turnejo, ki jo je poimenoval The Man. The Music. The Show, na njej pa bo predstavljal tudi skladbe iz Nesrečnikov, bo začel 13. v nemškem Hamburgu, nastopil pa bo še v Švici, Franciji in Veliki Britaniji. V Združenih državah Amerike je napovedal 22 nastopov.

Filmski muzikal Največji šovmen je kljub mlačnim odzivom kritikov presegel pričakovanja ter dosegel uspeh na blagajnah kinematografov, glasba iz filma pa se je povzpela na vrhove glasbenih lestvic.

Muzikal pripoveduje o P. T. Barnumu, šovmenu in poslovnežu iz 19. stoletja, ki je ustanovil cirkus Barnum in Bailey Circus, danes pa ga številni imenujejo kar za "očeta šovbiznisa".

V filmu so zaigrali še nekateri drugi znani obrazi, med drugim tudi Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson, Michelle Williams, Fredric Lehne, Yahya Abdul-Mateen II in Jamie Jackson.

K. Ši.