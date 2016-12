Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Šesta sezona Igre prestolov bo doživela premiero poleti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Igra prestolov še vedno rekorderka v številu piratskih ogledov

Na drugem mestu ostajajo Živi mrtveci

28. december 2016 ob 10:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Priljubljena HBO-jeva serija Igra prestolov že peto leto zapored nadaljuje svoj niz na vrhu največkrat nezakonito prenesenih serij s spleta.

Neslavno priznanje drži vse od druge sezone leta 2012. Podobno kot preteklo leto je bila največkrat pretočena zadnja epizoda The Winds of Winter. To je delilo okoli 350.000 ljudi. Na drugem mestu je letos serija Živi mrtveci, na tretjem pa še ena serija iz okrilja HBO-ja Westworld.

S spletnega portala TorrentFreak so sporočili, da so letos zaznali večjo spremembo, kar zadeva kakovost pretočenih vsebin. Veliko "piratov" je iz slabših resolucij (480 pikslov) presedlalo na višje (od 720 do 1.080 pikslov).

V primerjavi s preteklim letom je največji upad doživela humoristična serija Veliki pokovci, ki je s tretjega padla na šesto mesto. Poleg serije Westworld (ki je imela izmed HBO-jevih serij največ gledalcev, ki so spremljali prvo sezono) sta med novimi serijami na seznamu še fantazijska policijska drama Lucifer in nov projekt Jeremyja Clarksona in preostale ekipe Top Gear - The Grand Tour. S seznama pa je po uspešni prvi sezoni izpadla Amazonova serija Mr. Robot.

Mesto Serija (podatki za leto 2016) Serija (podatki za leto 2015) 1. Igra prestolov Igra prestolov 2. Živi mrtveci Živi mrtveci 3. Westworld Veliki pokovci 4. The Flash Puščica 5. Puščica The Flash 6. Veliki pokovci Mr. Robot 7. Vikingi Vikingi 8. Lucifer Supergirl 9. Suits The Blacklist 10. The Grand Tour Suits

K. K.