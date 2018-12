Iskalna akcija v New Yorku - izgubljen in najden zaročni prstan

Dobila ga bosta po pošti

3. december 2018 ob 08:38

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku je bila konec tedna prava drama - Britanca sta se v Centralnem parku zaročila, a sta na Times Squaru prstan izgubila in žalostna odšla domov, ko ju je presenetil policijski klic.

Ameriški in svetovni mediji so konec tedna poročali o zgodbi, ki se je navsezadnje srečno končala. Britanca John Drennan in Daniella Anthony sta se ob deseti obletnici zveze odpravila na potovanje v New York, ki ga je Drennan želel "začiniti" z zaroko. Dva dni je prstan ves čas nosil s seboj, ko se mu je v znamenitem Centralnem parku končno zazdelo, da je trenutek pravi.

"Vsepovsod po tleh je ležalo jesensko listje in ni bilo veliko ljudi," je dejal za BBC. Pokleknil je pred svojo izbranko, ki je takoj rekla "da". Čeprav ji je bil prstan nekoliko preširok, je John vztrajal, da ga nosi. Odpravila sta se na živahni Times Square, da bi občudovala praznično okrasitev, ko je prstan nenadoma izginil. "Poskočil je enkrat, dvakrat in izginil med rešetkami na tleh," je v šoku dejala Daniella. Dve uri sta ga iskala, si pomagala s svetilkami, a brez uspeha. Bila sta tako neutolažljiva, da svoje nezgode nista javila niti policiji. Odšla sta v hotel, od tam pa naslednji dan domov na Otok.

Policisti so se potrudili

Ob prihodu v domovino sta želela v zlatarno, da bi kupila nov prstan, a takoj, ko sta pristala na letališču, ju je prijatelj opozoril, da na družbenih omrežjih poteka velika iskalna akcija za njima. Za njo je stala newyorška policija, ki je na nadzornih kamerah opazila njuno nezgodo s prstanom in se odločila ukrepati. Policisti so sicer mislili, da je bil moški med snubitvijo tako živčen, da mu je prstan spolzel iz rok, a sta John in Daniella nato povedala pravo zgodbo.

Kakor koli, policistom je uspelo prstan potegniti izpod rešetk, nato pa so prek Twitterja objavili poziv vsem, naj se jim pomagajo dokopati do njunih imen.

"Midva Twitterja ne uporabljava, zato se nama še sanjalo ni, kaj se je dogajalo, ko sva bila na letalu," sta dejala zaročenca, ki bosta zdaj prstan od newyorške policije dobila po pošti.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018

The couple that lost their engagement ring in Time Square on Friday night has been found. A special thank you to #NYPD ESU Det. Bucchignano & Glacken for their extra effort, they returned the next morning & were able to recover the in a subway grading. Congrats & Best of Luck! pic.twitter.com/ShUnJTYuB9

— NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) December 2, 2018

Thank you, Twitter. Case closed! Love,

John, Daniella, and the NYPD. pic.twitter.com/G7eB1Ds7vP — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2018

