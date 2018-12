Iz letala pozabili "izkrcati" človeško srce za presaditev

Letalo so nemudoma obrnili

14. december 2018 ob 14:38

Seattle - MMC RTV SLO, STA

Posadka letala je med letom iz ameriškega mesta Seattla v Dallas ugotovila, da je na krovu še vedno človeško srce, namenjeno presaditvi v eni od seattelskih bolnišnic.

Letalo je do trenutka, ko so zaposleni ugotovili, da so v Seattlu pozabili "izkrcati" tovor s človeškim srcem, preletelo že okoli 950 kilometrov od več kot 2500 kilometrov dolge poti.

Ni jim preostalo drugega, kot da so letalo obrnili in se vrnili v Seattle. "Ko smo opazili, da je organ še vedno na krovu, smo takoj začeli s postopki za vrnitev v Seattle," so sporočili iz letalske družbe Southwest Airlines, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Sama presaditev srca poteka z uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka. Bolnikovo srce odvzamejo in na njegovo mesto presadijo srce darovalca, pri tem pa velja, da čas od odvzema srca mrtvemu darovalcu do vsaditve bolniku ne sme biti daljši kot 4 ure.

Zdravnik Andrew Gottschalk, ki je bil med potniki na letalu, je ob incidentu dejal, da gre za "grozljivo zgodbo velike malomarnosti".

Podrobnejših informacij o razpletu zgodbe letalska družba ni želela izdati. Neznano ostaja tudi, v katero bolnišnico bi morali prepeljati srce.

K. Ši.