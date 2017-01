Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avtobus je imel na strehi kar tono snega. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iz Poljske v Švico s tono snega na strehi

Vzgojna kazen za voznika avtobusa

16. januar 2017 ob 18:00

Basel - MMC RTV SLO/STA

Švicarski policisti niso mogli verjeti svojim očem, ko so zagledali na cesti avtobus, ki je na strehi prevažal kar tono snega.

Avtobus je pripotoval iz Poljske, policisti pa so voznika ustavili okoli 40 kilometrov južno od Basla.

Voznik se je izmazal zgolj z vzgojno kaznijo. Policisti so mu namreč dali lestev, s pomočjo katere je moral splezati na streho avtobusa in z nje odstraniti 30 centimetrov debelo snežno odejo. Šele nato je lahko avtobus nadaljeval pot proti Zürichu, so danes sporočili na švicarski policiji.

Kot so dodali, težave ni predstavljala stabilnost avtobusa, temveč predvsem dejstvo, da bi lahko snežni tovor med vožnjo odpadel s strehe in s tem ogrožal druge voznike.

