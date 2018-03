Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kot zadnja mis Venezuele je bila okronana Sthefany Gutierrez. Foto: Reuters Sorodne novice Milanski teden mode: rumena koža in ljubki kraljevi klobučki Dodaj v

Izbor za mis Venezuele odpovedan zaradi obtožb o korupciji

Pritožile so se nekdanje tekmovalke

22. marec 2018 ob 17:28

Caracas - MMC RTV SLO

Tamkajšnje oblasti so lepotni izbor za mis Venezuele začasno suspendirale, saj se je na spletu pojavilo več obtožb nekdanjih tekmovalk glede korupcije in spolnih uslug.

Nekdanje udeleženke izbora so določene sotekmovalke obtožile prejemanja denarja od vplivnih moških in predstavnikov vlade v zameno za spolne usluge. Zaradi množičnih obtožb so izbor do preklica suspendirali in ob tem napovedali obsežno notranjo preiskavo.

Kontroverznost se je začela po obravnavi protikorupcijskega primera proti javnemu podjetju, zaradi česar so v letu 2017 aretirali veliko število ljudi. Po tem so naprej stopile nekdanje udeleženke lepotnega tekmovanja in trdile, da so imele njihove sotekmovalke od te korupcije veliko korist.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, si bodo s preiskavo prizadevali najti čisto vsakega, ki bi bil kakor koli povezan z dejavnostmi, ki niso v skladu z vrednotami in etiko dogodka. Poleg preklica nadaljnjega izbiranja najlepše Venezuelke pa so v prestolnici zaprli tudi center, ki kandidatke na tekmovanje pripravlja, in odpovedali vse avdicije.

Venezuela, sicer država, ki se spopada z izjemno visoko inflacijo in s populacijo približno 32 milijonov ljudi, je ena najuspešnejših držav na tovrstnih izborih. Njihove lepotice so na izboru za mis sveta zmagale šestkrat, na izboru za mis universe pa sedemkrat.

P. B.