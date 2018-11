Jakno Michaela Jacksona na dražbi prodali za več kot 260 tisoč evrov

Dražba predmetov znanih osebnosti

11. november 2018 ob 18:43

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Znamenito jakno, ki jo je Michael Jackson nosil na prvi samostojni turneji, so na dražbi v New Yorku prodali za skoraj 263 tisoč evrov.

To je skoraj trikrat višji znesek od izklicne prodajne cene na dražbi, ki je sicer vključevala tudi predmete Princea, Madonne, Johna Lennona in drugih znanih osebnosti.

Dražbena hiša Julien's Auctions je za Jacksonovo jakno, ki jo je zvezdnik na hrbtu podpisal s permanentnim flomastrom in jo nosil na turneji Bad med letoma 1987 in 1989, postavila izklicno ceno približno 88 tisoč evrov. Gre za enega izmed njegovih najbolj ikoničnih kosov oblačil – poleg rdeče-bele jakne, ki jo je nosil v videospotu za pesem Thriller in se je leta 2011 na dražbi prodala za dober milijon in pol evrov.

Po glasbenikovi tragični smrti leta 2009 so njegovi predmeti in oblačila postali eni izmed najbolj zaželenih po najrazličnejših dražbah. "Bad" jakno je kupil teksaški poslovnež Milton Verret, poleg tega znamenitega kosa pa je kupil še skoraj 100 drugih predmetov.

Poleg Jacksonovih predmetov so na dvodnevni dražbi prodajali še električne kitare Boba Dylana, Paula McCartneyja, Erica Claptona in dveh članov skupine U2 – The Edga in Bona. Kitara, ki jo je Prince igral na svojem zadnjem nastopu leta 2016, se je prodala za dobrih 137 tisoč evrov, motoristična jakna, ki jo je leta 1984 nosil v filmu Purple Rain, pa za 33 tisoč evrov.

Del izkupička dražbe bo dražbena hiša podarila organizaciji MusicCares, ki skrbi za zdravstvo in druge storitve glasbenikov.

SOLD for $298,000! A black synthetic-blend concert worn jacket from #MichaelJackson’s first tour as a solo artist, his September 12, 1987, through January 24, 1989, Bad World Tour. Sold today in our Property From Philanthropist Milton Verret #auction! https://t.co/ahsXX38A8G pic.twitter.com/N6O7jfAVCr — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) November 10, 2018

SOLD for $64,000! A Gretsch Irish Falcon stage played and signed guitar by U2 frontman Bono. Sold today in our Property From Philanthropist Milton Verret auction, part of our Icons & Idols: Rock "N" Roll event! #MiltonVerret #MusiCares #Auction #Memorabilia #JuliensAuctions #U2 pic.twitter.com/XHJN3Abtr6 — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) November 10, 2018

P. B.