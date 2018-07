Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Britanski zunanji minister se je zmotil glede ženine narodnosti. Foto: Reuters Sorodne novice Boris Johnson odstopil, novi zunanji minister Jeremy Hunt Dodaj v

Jeremy Hunt: Tudi moja žena je Japonka ... pardon, Kitajka

Zmota britanskega zunanjega ministra

30. julij 2018 ob 14:51

Peking - MMC RTV SLO

Novi britanski minister za zunanje zadeve je med obiskom Pekinga dejal, da je njegova žena Japonka, a se je zelo hitro popravil in dodal, da je Kitajka.

Kitajska in Japonska sta že desetletja tekmici, britanski minister pa je med sestankom z Vang Jijem "prilil še malo olja na ogenj". "Moja žena je Japonka ... moja žena je Kitajka," je dejal na omizju o možnostih trgovanja med državama po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, ki se jih je udeležilo več pomembnih predstavnikov Kitajske.

"To je bila grozna napaka," se je popravil. Nato je želel vtis popraviti s svojim znanjem o Kitajski in dejal: "Moja žena je Kitajka, tako da imamo močne povezave in močno družino na Kitajskem." Njegova žena Lucia Hunt sicer prihaja iz Šjana, antičnega mesta na osrednjem Kitajskem, skupaj pa imata tri otroke.

Ko se je zmotil, je svojo zmoto poskušal razložiti oziroma utemeljiti z izjavo, da sta z gospodom Vangom na banketu pred kratkim govorila v japonščini, zato je vse skupaj malenkost pomešal.

Celoten posnetek si lahko ogledate spodaj.

Jeremy Hunt accidentally describes his wife as Japanese, not Chinese. In a meeting with Wang Yi, Chinese State Counsellor. pic.twitter.com/YaKrSzr2jA — Kathy Long (@ProducerKathy) July 30, 2018

