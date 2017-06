Jimmy Carter ponudil roko prav vsem na letalu - in požel val navdušenja

Uporabniki spleta so bili nad potezo navdušeni

12. junij 2017 ob 17:11

Atlanta - MMC RTV SLO

Nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter je navdušil, ko se je na letalu, namenjenem v Washington, rokoval z vsemi potniki.

James Parker Sheffield, eden izmed potnikov na letalu iz Atlante v Washington, je posnel 92-letnega Carterja, ko se je ta počasi pomikal po prehodu letala in pri tem ponudil roko prav vsakemu potniku. Sheffield je posnetek nato objavil na Twitterju, kjer se je hitro razširil med uporabniki, ki niso skrivali navdušenja nad skromnim in potrpežljivim Carterjem.

Pozneje pa je v pogovoru za atlantsko televizijsko postajo WSB-TV poudaril še, da je bil Carter resnično videti vesel vsake ponujene roke in mu je ni bilo težko stisniti nazaj. "Njegovo navdušenje je bilo resnično, a obenem je bil še vedno videti skromen," je po poročanju AP-ja še dejal v krajšem pogovoru.

Carterjeva tiskovna predstavnica Deanna Congileo je pozneje omenjeni tiskovni agenciji pojasnila, da se Carter rokuje na vsakem poletu že desetletja oz., odkar se je poslovil s s položaja predsednika, "in v tem resnično uživa". Dodala je še, da je Carter v Washington poletel na pogreb svojega nekdanjega svetovalca za varnost Zbigniewa Brzezinskega.

Jimmy Carter is on my plane to DC from ATL and just shook every hand of every passenger. #swoon #atl #delta pic.twitter.com/y6otolbhPj