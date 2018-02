Johnny Weir in Tara Lipinski - od drsalcev do najbolj krutih komentatorjev OI

Kot komentatorja sta se preizkusila že v Sočiju

10. februar 2018 ob 16:03

Pjongčang - MMC RTV SLO

Zdaj že upokojena ameriška umetnostna drsalca Johnny Weir in Tara Lipinski sta na olimpijske igre v Pjongčang odpotovala kot strokovna komentatorja za mrežo NBC. Pri tem pa sta mnoge gledalce šokirala s svojo neposrednostjo in neusmiljenimi komentarji.

Dvojec, ki se je v vlogi komentatorjev prvič preizkusil v Sočiju leta 2014, je že prvi dan v Pjongčangu pokazal, da se ne misli brzdati.

Ko je mladi ameriški zvezdnik Nathan Chen, od katerega se pričakuje veliko, oddrsal povprečno in pristal na četrtem mestu, je Lipinskijeva komentirala, da je videti "tako počasen in živčen", Weir pa je njegov nastop označil za "najslabši kratki program, kar sem jih videl pri njem".

Komentatorji na Twitterju so menili, da je 33-letnik, ki v svoji karieri nikdar ni osvojil olimpijskega odličja, preoster do 18-letnega Chena.

"Človek bi mislil, da bosta Tara Lipinski in Johnny Weir bolj razumevajoča do pritiskov, ki spremljajo nastopajoče na olimpijskih igrah," je pripomnila ena od uporabnic Twitterja.

A komentatorski dvojec se je šele dobro ogrel. Tako sta nekega drugega drsalca označila za "najšibkejši člen", njegov nastop pa za, "tehnično gledano, katastrofo", nastop tretjega pa za "poraznega".

"Hvala Bogu za kritičnost"

Mnogi cenijo neposrednost Weira in Lipinskijeve - tako so pri reviji Time njuno komentiranje označili za tako udarno, da bi "moral postati nov olimpijski šport", naslov v Chicago Tribune pa se bere "Tara Lipinski in Johnny Weir sta bila zelo kritična do olimpijskih drsalcev - hvala Bogu".

"Resnica je, da nista nič bolj neusmiljena kot sam šport, in bolje je, da drsalci in gledalci dobijo neposreden vpogled poučenih kritikov, kot pa da jih neki apologeti, ki igrajo publiciste, pitajo z olepšanimi puhlicami o tem, kako se je temu in temu drsalcu pripetila smola," so zapisali.

Po kritikah uporabnikov na medmrežju se je oglasil tudi Weir in z besedami "sem komentator, ne pa komplimentator" nekako povzel poanto Chicago Tribuna.

"Razlaganje padcev in slabih skokov je težko, ker sem bil tudi sam drsalec z napakami in resnica lahko boli. A nikdar ne bi mogel opravljati svojega dela, ne da bi povedal resnico o vsakem vidiku umetnostnega drsanja in nastopih, kar jih boste videli," je še zapisal na Twitterju.

Tara - najmlajša svetovna prvakinja

Weir, "pop zvezdnik umetnostnega drsanja", kot so mu rekli, je drsalke v kot odložil leta 2013, skozi vso svojo kariero pa je bil znan tako po drznih opravah kot po aktivizmu za pravice istospolnih (njegov zakon z Victorjem Voronovim se je sicer leta 2015 končal).

Vpadljive oprave je izbral tako za svoj nastop na olimpijskih igrah leta 2006 kot tudi na olimpijskih igrah leta 2010, nedvomno najbolj odmevna pa je bila njegova oprava leta 2011, ko je na reviji Fashion on Ice ob uspešnici Lady Gage Bad Romance nastopil v mrežastem topu, črno-rožnatem krilu in rdečih naramnicah.

35-letna Lipinskijeva, ki je leta 1997 postala najmlajša svetovna prvakinja, v nasprotju z Weirom olimpijsko odličje ima, zlato iz Nagana leta 1998. Drsalka, po kateri so izdelali celo barbiko, se je od profesionalne drsalske kariere poslovila zgodaj, leta 2002, potem ko jo je že dolgo pestila poškodba kolka.

Od lani je poročena s televizijskim producentom Toddom Kapostasyjem.

I’m a commentator, not a “complimentator.” Explaining falls and rough skates is hard because I have been that skater, and truth can hurt. But I would never be able to do my job without telling the truth about every aspect of figure skating and the performances you’ll see. — Johnny Weir (@JohnnyGWeir) February 10, 2018

These #Olympics figure skating commentators are BRUTAL. They called one skater’s the “weak link” and his performance “technically a disaster” and another’s “abysmal,” “the worst I’ve ever seen from him.” I’m over here like pic.twitter.com/lqYQW0XwvL — Katy Doom (@katydoom) February 9, 2018

#Olympics So annoyed with these team ice skating commentators Tara Lipinski and Johnny Weir. A moment ago they were praising Nathan Chen as if he were a God and he makes a mistake (he is human) and now they are crucifying him. Opening ceremonies haven't even happened yet. — Dawn (@DawnGrpntblank) February 9, 2018

NBC should send Tara Lipinski and Johnny Weir to cover White House press briefings. #Olympics — Ted Atkinson (@atkinson_ted) February 9, 2018

K. S.