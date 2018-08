Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kozi sta zatavali na tire newyorške podzemne železnice. Foto: Reuters Sorodne novice Video: Prerivanje cirkuških slonov ogrozilo obiskovalce Dodaj v

Jon Stewart s tirov podzemne železnice v New Yorku reševal kozi

Odpeljali so ju v zavetišče

21. avgust 2018 ob 19:08

New York - MMC RTV SLO, STA

Promet podzemne železnice v New Yorku sta zmotili kozi, ki sta si privoščili malico na tirih linije N, rešiti pa sta ju pomagala tudi ameriški komik Jon Stewart in njegova žena Tracey.

Upravljavec newyorške podzemne železnice, podjetje MTA, je sporočil, da so na pomoč poklicali policijo in urad za nadzor živali, ko so opazili kozi, ki sta se sprehajali po tirih v Brooklynu med postajama Fort Hamilton in New Utrecht, kjer sta prežvekovali travo, ki je zrasla med tračnicami.

Osebju in policiji ju je uspelo spraviti na zaprto progo, kjer so ju potem ujeli. Pri tem je glede na videoposnetek pomagal tudi nekdanji voditelj oddaje The Daily Show, ki je znan aktivist za dobro živali, Jon Stewart. Skupaj z ženo podpirata zavetišče za živali Farm Sanctuary v zvezni državi New York, kjer so sprejeli tudi pobegli kozi.

Za zdaj še ni jasno, kako sta se znašli na tirih, je pa v bližini več klavnic, od koder so živali v preteklosti že pobegnile. Iz zavetišča so sporočili, da sta kozi pasme, ki se običajno redi zaradi mesa. Tako je Billyju in Willyju, kot so kozi poimenovali, uspel pobeg.

Na družbenih omrežjih so se pojavile številne šale glede dogodka na podzemni železnici, številni so bili presenečeni, da v Brooklynu sploh raste trava.

