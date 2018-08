Jugu ZDA grozi invazija velikih, nenasitnih kuščarjev

Iz terarijev v floridsko divjino

4. avgust 2018 ob 21:38

Tampa - MMC RTV SLO, Reuters

Prebivalci Floride so zaskrbljeni zaradi hitrega razmnoževanja velikih kuščarjev, ki lahko zrastejo do 1,2 metra v dolžino. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi se lahko vrsta, ki sicer prebiva v Južni Ameriki, brez večjih težav razširila po celotnem jugu ZDA.

Kuščarji vrste argentinski črno-beli tegu (lat. salvator merianae) trenutno živijo v dveh velikih kolonijah na Floridi, po ocenah strokovnjakov pa bi se lahko razširili do Severne Karoline na severu in Teksasa na zahodu. Vrsta se je začela širiti po tem, ko so kuščarje te vrste v divjino spuščali njihovi lastniki, ki so se svojih hišnih ljubljenčkov naveličali ali pa z njimi niso znali ustrezno ravnati.

"So nenasitni, vsejedi plenilski kuščarji, ki lahko živijo v raznolikih življenjskih okoljih, vendar pa ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo ali kako intenzivna bo njihova širitev," je za Reuters povedal Lee Fitzgerald, profesor na teksaški univerzi A&M.

Fitzgerald, soavtor študije, ki je bila objavljena na spletni strani ameriške znanstvene revije Nature, je v intervjuju povedal, da bo lahko razmnoževanje kuščarjev potekalo več let, preden bo vrsta dosegla svoj vrh. Kot je pojasnil, je napovedi težko dajati tudi zaradi dejstva, ker omenjeno vrsto lastniki vse pogosteje spuščajo v divjino in s tem vrsti odpirajo nova območja za razvoj.

Južnoameriški orjaki

Argentinski črno-beli teguji sicer živijo v Južni Ameriki na območju vzhodno od Andov. Zrastejo lahko do 1,2 metra v dolžino, oboroženi pa so z močnimi čeljustmi in repom, ki ga uporabljajo za udarjanje. Na Floridi se ti veliki plazilci prehranjujejo z jajci ameriških aligatorjev in različnih ptic. Prav tako radi jedo žuželke, sadje in različne manjše živali.

"Kar se tiče oznak, da gre za škodljivo invazivno vrsto, je treba pri tem upoštevati dejstvo, da je to odvisno od razpoložljivosti virov na območjih, kjer se ta vrsta pojavi," je povedal Robert Reed, soavtor študije o tegujih in vodja oddelka za znanost invazivnih vrst geološkega zavoda ZDA.

Lov na velike kuščarje

Ljudje, ki imajo teguje za svoje hišne ljubljenčke, te plazilce opisujejo kot velike, mirne in občasno celo ljubeče kuščarje, ki se radi sončijo in niso izbirčni glede hrane. Kot dodajajo številni, pa znajo biti orjaki tudi zlovoljni in težko obvladljivi.

Na Floridi naj bi za zdaj prebivali dve veliki populaciji divjih tegujev, posamezne primerke pa so ljudje videli tudi drugje po zvezni državi. Prebivalci Floride lahko na svoji zasebni zemlji kuščarje ubijejo brez posebnega dovoljenja, morajo pa to storiti na način, ki živalim ne povzroča trpljenja. Na javnih zemljiščih so oblasti ukrepale s postavitvijo pasti za lovljenje kuščarjev.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da ljudje v divjino nikakor ne smejo spuščati živali, ki sicer ne prebivajo v lokalnem okolju, saj ima to lahko zelo škodljive posledice.

M. Z.