Južni Korejci so se zredili, da bi se izognili vojski – a ukana ni uspela

Vojska razkrinkala študente glasbe

11. september 2018 ob 17:29

Seul - MMC RTV SLO

Vojska v Južni Koreji je 12 študentov obtožila, da so se namerno zredili, da bi se izognili služenju vojaškega roka, ki je v tej državi obvezno. Primer preučuje tožilstvo. Mladeniči, vsi študentje klasične glasbe na isti univerzi v Seulu, naj bi v ta namen na dan zdravniškega pregleda za vstop v vojsko pojedli velike količine beljakovin v prahu in spili ogromno soka.

Po trditvah službe za odnose z javnostmi južnokorejske vojske so si študentje v spletni klepetalnici izmenjali informacije o tem, koliko so se zredili. "Še posebej so pili sok s koščki aloje, ki je znana po tem, da dlje kot druga živila ostane v telesu," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli v vojski.

Ta je ukano ugotovila z zamudo, saj je študente predtem že prepoznala kot predebele za vojaščino in jih je zato napotila na civilno služenje. Dva sta ga že opravila, četverica ga opravlja, šest pa jih še čaka na mesta v javnih službah. Informacije o tem, da so se študentje namerno zredili, je vojska po lastnih navedbah pridobila s pomočjo "forenzične digitalne tehnologije", kar verjetno pomeni, da je videla sporočila mladeničev v spletni klepetalnici. Primer je predala tožilstvu, ki bo odločilo, ali bodo mladeniče sodno preganjali. Če bodo na koncu obsojeni, bodo morali znova opraviti zdravniški pregled in morda bodo vendarle morali v vojski. V Južni Koreji je služenje vojske obvezno za vse mlade moške, traja pa najmanj 21 mesecev. V vojsko morajo mladeniči vstopiti pred 28 letom. Tisti, ki so predebeli ali presuhi ali tisti, ki imajo določene bolezni oz. invalidnosti, so služenja vojske oproščeni, morajo pa namesto tega opraviti delo v javnih službah, na primer na sodiščih ali v knjižnicah. Služenju vojske se lahko izognejo zgolj nosilci olimpijskih medalj oziroma medalj z azijskih iger.

D. S.