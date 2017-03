Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pretirano poudarjanje sreče lahko postane breme. In tako se lahko posameznik odtuji od pravih čustev. Foto: freedigitalphotos.net Danski profesor pravi, da je življenje čudovito od časa do časa, toda tudi tragično. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako je "pozitivno mišljenje" spremenilo srečo v dolžnost in breme

Temna stran pozitivizma

5. marec 2017 ob 19:14

Aalborg - MMC RTV SLO

Mantra družbe temelji na ohranjanju sreče. Številne knjige učijo, kako "moč pozitivnega mišljenja" vpliva na srečo. A profesor psihologije na danski univerzi v Aalborgu Svend Brikmann trdi, da ima tovrstno mišljenje temno stran.

Sreča preprosto ni pravilni odgovor na vse situacije v življenju, pravi Brikmann - avtor knjižne uspešnice na Danskem Stand Firm: Resisting the Self-Improvement Craze. Še več: hlinjenje sreče nas lahko pusti čustveno omrtvičene. "Menim, da bi naše misli in čustva morale odsevati stanje v svetu. Ko se zgodi nekaj slabega, bi družba morala dopuščati, da čutimo negativne misli in čustva do tega, ker tako razumemo svet," je dejal Brikmann po poročanju spletne strani QZ.

"Življenje je čudovito od časa do časa, toda tudi tragično. Ljudje umirajo, izgubimo jih ... In če smo navajeni samo, da imamo pozitivne misli, potem nas lahko ti resnični dogodki še bolj močno prizadenejo, ko se zgodijo - in zgodijo se," je še dodal Brikmann.

Ob tem profesor poudarja, da ni nič narobe s tistimi, ki so po naravi bolj pozitivno naravnani oz. tistimi, ki uživajo v listanju knjig o osebni rasti. Težava nastane, ko sreča postane nuja. Takšen primer je lahko delovno okolje, kjer letna poročila o delavcih temeljijo na pozitivni rasti, namesto na reševanju pravih težav. Zahteva po izkazovanju sreče postane že skoraj "totalitarna". A Brikmann pri tem opozarja na razliko med srečo in "nadzorom misli".

V ZDA je zapovedana sreča postala predmet spora v primeru zaposlenih v podjetju T-Mobile lani. Sindikat delavcev je presodil, da nadrejeni ne smejo siliti zaposlenih, da so ves čas veseli. Po drugi strani pa številna podjetja zapravljajo velike vsote denarja, da bi zagotovili srečo svojih zaposlenih.

"Ko ste v stiku z ljudmi ali delate v skupinah, potem pridejo do izraza osebnostni značaji. Zato dajemo tolikšen poudarek na njih - ker želimo izrabiti ljudi in njihova čustva," je dejal Brinkmann. Profesor meni, da obstaja temna stran pozitivnosti. "Naša čustva postanejo izdelek. Kar pomeni, da se lažje odtujimo od njih," je zaključil Brinkmann.

K. K.