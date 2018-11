Kanye svoje sledilce na Twitterju redno izobražuje o velikih imenih arhitekture. Skoraj istočasno s Plečnikovo je objavil tudi naslovnico monografije o katalonskem velikanu Gaudiju, ki je zaznamoval podobo Barcelone. Foto: Reuters Dodaj v

Kanye na Twitterju sporoča: velja se seznaniti s Plečnikom

"JoPlec z ubijalsko brado"

28. november 2018 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ameriški raper Kanye West je na svojem profilu na Twitterju, kjer se predstavlja le še kot Ye, pozornost slovenskih sledilcev vzbudil z objavo naslovnice knjige o arhitekturi slovitega Jožeta Plečnika.

Zvezdnik, ki se zadnje čase veliko ukvarja z modnim oblikovanjem, znan pa je tudi kot mož resničnostne zvezdnice Kim Kardashian, je vedno brez dlake na jeziku, fotografije pa tokrat ni pospremil s komentarjem.

Kot je razvidno iz objave, gre za monografijo o Plečnikovih delih na Dunaju med letoma 1896 in 1914, ki je leta 1979 izšla pri dunajski založbi Edition Tusch, njen avtor pa je umetnostni zgodovinar ter dober poznavalec Plečnikovega dela in življenja Damjan Prelovšek.

So pa uredniki profila, ki se ukvarja z analizo Kanyejeve diskografije, napisali so tudi knjigo o njegovi plošči Yeezus, fotografijo komentirali s pripisom, da gre za še eno raperjevo objavo na temo slavnih arhitektov. Dodali so, da je JoPlec, takšen vzdevek so namenili Plečniku, ki naj bi bil znan po svoji "ubijalski bradi in tem, da je odlično poziral za portrete", odločilno vplival na videz Dunaja in Prage, "dveh izmed najlepših mest na svetu".

Omenjenim informacijam so nato drugi tviteraši, nekateri med njimi iz Slovenije, dodali, da ne gre pozabiti tudi na podobo Ljubljane, saj je bil Plečnik Slovenec.

