Kimi Räikkönen potolažil jokajočega dečka

Razočaranje se je spremenilo v neizmerno veselje

15. maj 2017 ob 11:48

Barcelona - MMC RTV SLO/Reuters

Odstop Kimija Räikkönena na nedeljski tekmi je razočaral številne navijače, vendar je njegova nesreča vsaj enemu izmed njih prinesla nepozabno izkušnjo – jokajočega dečka so organizatorji potolažili z vodenim ogledom garaže, kjer se je srečal tudi s svojim idolom.

Za Kimija Räikkönena se je nedeljska dirka v Barceloni končala že v prvem zavoju, kar je v jok spravilo enega izmed njegovih mlajših navijačev. To so ujele tudi kamere neposrednega prenosa dirke in deček s Ferrarijevo kapo in majico je takoj vzbudil pozornost gledalcev po vsem svetu. Opazili so ga tudi organizatorji tekmovanja, ki so se hitro odločili, da razočaranega mladega navijača potolažijo na prav poseben način.

Šestletni Thomas Danel iz Francije je kmalu pozabil na žalost, saj so ga skupaj s starši povabili v Ferrarijevo garažo, kjer je z velikim nasmehom na obrazu spoznal svojega idola Kimija Räikkönena. Finec mu je podaril svojo kapo in dirkalne čevlje ter se z njim fotografiral, kasneje pa si je deček v spremstvu mehanikov iz prve vrste ogledal še zaključno podelitev nagrad za najboljše tri dirkače. Navdušenja nista mogla skrivati niti Thomasova starša, prav tako Ferrarijeva navijača.

Poteza organizatorjev dirke in vodstva Ferrarija je v javnosti požela veliko pohval, fotografije srečanja dečka in dirkača pa je na družbenih omrežjih delilo na tisoče uporabnikov.

Kimi Räikkönen je sicer znan tudi pod vzdevkom "Ice Man" ("Ledeni mož"), saj v javnosti le redko pokaže čustva. Kljub temu je svetovni prvak iz leta 2007 eden izmed najbolj priljubljenih dirkačev.

VN Španije je na koncu dobil Lewis Hamilton (Mercedes), drugo mesto je zasedel Sebastian Vettel (Ferrari), tretji pa je bil Daniel Ricciardo (Red Bull).

M. Z.