Konec bolniške, francoski spiderman v dobri uri osvojil nov nebotičnik

Na tleh ga je pričakala policija

15. marec 2018 ob 17:49

Pariz - MMC RTV SLO

Dogajanje v pariški poslovni četrti La Defense je popestril francoski spiderman oz. človek pajek, Alain Robert, ki je osvojil 187 metrov visok nebotičnik.

55-letni Francoz je uspešno dosegel vrh četrtega najvišjega nebotičnika v poslovnem okrožju, ki ima 48 nadstropij, za podvig pa je potreboval več kot eno uro, piše Reuters.

Po tem, ko se je vrnil na tla, so ga policisti aretirali, saj za to ni imel dovoljenja. Robertu, ki za plezanje uporablja zgolj plezalne čevlje in kredo ter le izjemoma vrv, aretacije niso tuje.

Zjutraj je želel najprej osvojiti bližnji nebotičnik Engie, a so mu poskus preprečili varnostniki.

S tem je 55-letni Francoz povečal število osvojenih nebotičnikov. To je bil njegov prvi podvig po juliju lani, počivati je moral zaradi poškodbe zapestja.

Robert je pri 11 letih spoznal ljubezen do plezanja, do danes pa je osvojil več kot 150 nebotičnikov, med drugim najvišjo stavbo na svetu, Burdž Kalifo, Eifflov stolp, sydneyjsko opero, seveda pa ne gre pozabiti Petronasovih dvojčkov v Kuala Lumpurju in tajvanskega Tajpeja 101, pa visečega mostu Golden Gate v San Franciscu ...

"Zame je plezanje strast, to je način življenja," je povedal za Reuters v preteklosti: "Dokler bom imel fizično moč za osvajanje višin, bom še naprej plezal."

D. S.