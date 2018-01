Kraljeva poroka: Daljši delovni čas pivnic zaradi "nacionalnega veselja"

Prizadevajo si za podaljšan delovni čas

8. januar 2018 ob 07:55

London

V Veliki Britaniji politični organi iščejo način, kako bi lahko med kraljevo poroko bari ostali odprti dlje kot navadno, saj želijo s tem spodbuditi "nacionalno veselje".

Kot poroča britanski časnik The Guardian, si želijo, da bi celotna država praznovala s princem Harryjem in Meghan Markle, ki bosta pred oltar stopila 19. maja. Zato si želijo, da bi tako na poročni dan kot dan prej bari ostali odprti dlje kot do ene ure zjutraj. Ob tem dodajajo, da bo daljši delovni čas dobra novica tudi za oboževalce nogometa, saj bo takrat tudi finale škotskega prvenstva in FA-pokala.

"Kraljeva poroka je čas, ko praznuje celotna država, zato si želimo, da bi vsi lahko kar najbolj izkusili ta zgodovinski dan. Upam, da bo to podaljšanje delovnega časa ljudem omogočilo, da praznujejo dlje in skupaj zaznamujejo ta posebni trenutek za celotno državo," je pojasnila ministrica za notranje zadeve Amber Rudd.

Delovni čas so podaljšali tudi ob poroki princa Williama in Kate Middleton leta 2011 in za uradno praznovanje kraljičinega 90. rojstnega dne junija 2016. Brigid Simmonds iz združenja britanskih pivnic ob tem dodaja, da bi podaljšan delovni čas v blagajne lahko prinesel dodatnih več kot 10 milijonov funtov. "Turisti tradicionalne britanske pivnice vidijo kot kulturno ikono, skoraj tako kot kraljevo družino."

Tudi sicer bo to ogromen turistični dogodek za celotno državo. Ko sta se poročila William in Kate, je po podatkih nacionalnega statističnega urada tisti mesec na Otok prišlo kar 350.000 več tujih turistov kot aprila pred tem. Statistiki ocenjujejo, da bo kraljeva poroka Veliki Britaniji prinesla približno 500 milijonov funtov (564 milijonov evrov).

