Krivec, da je Hollywood postal "Hollyweed", se je sam predal policiji

Ker znak ni bil poškodovan, mu vandalizma ne očitajo

10. januar 2017 ob 11:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Teden dni po potegavščini, ko je ikonični napis Hollywood spremenil v Hollyweed, je storilec sam prikorakal na policijsko postajo in se predal. Obtožili so ga zgolj motenja posesti.

Poročali smo že, da je neznanec zgodaj zjutraj na novega leta dan s ponjavami prekril sloviti znak tako, da je zadnji dve črki O v napisu spremenil v E, kar bi lahko prevedli v "sveta trava". Potegavščina je bila poklon novembra sprejetemu zakonu o legalizaciji marihuane v zasebne namene, ki začne veljati z začetkom leta 2017.

Znak so na podoben način preoblikovali že prvega januarja 1976 in to poskušali večkrat ponoviti tudi v naslednjih letih, a vseeno je bilo potrebnih 41 let, da jim je to tudi uspelo.

Delavci nepridobitnega zavoda Hollywood Sign Trust, ki skrbi za ohranjanje dediščine omenjenega znaka, so letos znak nemudoma povrnili v izvirno obliko in se nato posvetili iskanju boljših rešitev za varovanje znaka, policija pa iskanju storilca.

Želel je nasmejati ljudi

A ta se je našel sam, saj je v ponedeljek opoldne v spremstvu svojega odvetnika sam prikorakal na losangeleško policijsko postajo. Izkazalo se je, da gre za 30-letnega Zacha Fernandeza, ki je pojasnil, da je to storil zato, da bi ljudi razvedril. "To je bilo nekaj, zaradi česar so se ljudje naglas nasmejali, ali pa vsaj nasmehnili. To sem naredil, da bi malo oživeli, saj je bilo 2016 noro leto," je pojasnil "nepridiprav".

Policisti so ga popisali in po dveh urah izpustili proti plačilu 1000 dolarjev varščine, 15. februarja pa se mora zglasiti pred sodnikom. Ker znak med "napadom" ni bil poškodovan, ga vandalizma niso obtožili. Zagovarjati se bo moral le zaradi motenja posesti.

Odgovorni sicer poudarjajo, da jim ne gre zgolj za varovanje objekta, ampak jih skrbi tudi za varnost ljudi, ki se (navadno sredi noči) odpravijo na hrib, na katerem je znak postavljen, nato pa (prav tako po temi) plezajo po kovinski konstrukciji.

T. H.