Krvavice na islamski konferenci v Nemčiji dvignile prah

Burna razprava o strpnosti in integraciji

3. december 2018 ob 16:43

Berlin - MMC RTV SLO

Nemško ministrstvo za notranje zadeve se je opravičilo, ker je prejšnji teden na islamski konferenci v Berlinu postreglo krvavice.

"#AferaKrvavica" je v državi sprožila burno razpravo glede integracije in strpnosti do različnih veroizpovedi, pri čemer so se na eno stran postavili kritiki ministrstva, na drugo pa desničarske skupine, ki upravičujejo odločitev, da se na dogodku streže svinjsko meso.

Ministrstvo samo zagovarja odločitev, da so na sredinem dogodku na samopostrežnem bifeju stregli tudi klobaso iz prašičje krvi, svinjine in slanine. Kot so zapisali, omenjena jed odraža "veroizpovedno pluralistično sestavo" dogodka, na katerem so se muslimanske zveze srečale z voditelji in predstavniki zveznih in lokalnih oblasti.

Ministrstvo je še dodalo, da so v "očitno izjemnem" bifeju stregli širok razpon hrane, pri čemer so bile na voljo vegetarijanske, mesne, ribje in jedi halal. "Če so bili posamezniki še vedno užaljeni iz verskih razlogov, to obžalujemo," so sporočili.

Kljub temu pa so nekateri izbor krvavice videli kot načrtno provokacijo notranjega ministra Horsta Seehoferja, ki ni naklonjen priseljevanju. Marca je Seehofer dvignil veliko prahu, ko je v intervjuju dejal, da "islam ne sodi v Nemčijo" in da je "Nemčijo izoblikovalo krščanstvo".

"#AferaKrvavica"

Turško-nemški novinar Tuncay Ozdamar, ki je prvi poročal o "#AferiKrvavica", se je na Twitterju vprašal, kakšno sporočilo je hotel Seehofer poslati s svojo kulinarično odločitvijo. "Malo spoštovanja do muslimanov, ki ne jedo svinjine, bi bilo primerno," je zapisal Ozdamar, ki sicer zase pravi, da svinjino uživa.

Ozdamar je za spletno stran Watson.de zapisal, da nima težav s streženjem svinjine v šolah z muslimanskimi otroki, ker je Nemčija multikulturna država. "A če skličem muslimansko konferenco in nanjo povabim muslimane, da bi imel z njimi dialog in razreševal težave religije, ki se pojavljajo v vsakdanu, potem moram biti malce bolj senzibilen, takten in spoštljiv," je zapisal.

Notranje ministrstvo je kritiziral tudi poslanec Zelenih Volker Beck, ki je na Twitterju zapisal, da "spoštovanje raznolikosti pomeni tudi upoštevanje različnih (drugačnih) navad".

Je bilo označeno ali ne?

Ali Bas, predstavnik Zelenih za verske zadeve, je za Watson.de povedal, da krvavica v bifeju ni bila jasno označena, ampak so jo stregli na pladnjih za predjedi. Iz notranjega ministrstva pa pravijo, da je bilo vse jasno označeno.

Mnogi muslimani ne jedo mesa, če ni jasno, ali je halal. Krvavice bi se lahko potencialno zamenjalo za sucuk, klobaso halal, ki jo redno uživajo v Turčiji in arabskem svetu, poroča Deutsche Welle. Nemško notranje ministrstvo je sicer na prvi islamski konferenci leta 2006 med drugim streglo šunko.

Piskrček razpravi je hitro pristavila tudi skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) in kritike ministrstva obtožila napada na nemško kulturo. "Strpnost se začne na točki, ko je krvavica preprosto videna kot to, kar je: nemška delikatesa, za katero ni treba, da jo ima vsak rad, ne morete pa nam je vzeti, tako kot našega načina življenja ne," je na Twitterju zapisala Alice Weidel iz AfD-ja.

Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.

Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?

Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6 — Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) November 29, 2018

Toleranz fängt da an, wo die #Blutwurst nebenan einfach als das gesehen wird, was sie ist: eine deutsche Spezialität, die man nicht mögen muss, die wir uns aber, ebenso wie unsere Lebensart, nicht nehmen lassen. @aimanMazyek #Blutwurstgate #AfD https://t.co/EvjItmYX8q pic.twitter.com/2T8ZeJTGeV — Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 2, 2018

K. S.