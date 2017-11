Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Bučo je nekdo najverjetneje odvrgel na upokojenčev vrt (fotografija je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v

Lažen preplah: upokojenec bučo zamenjal za bombo

81-letnik na pomoč poklical policijo

4. november 2017 ob 15:35

Karlsruhe - MMC RTV SLO, STA

Upokojenec v mestu Bretten na jugozahodu Nemčije je na vrtu našel veliko bučo, za katero je mislil, da je neeksplodirana bomba iz druge svetovne vojne, zato je hitro poklical policijo.

81-letnik je zgodaj zjutraj poklical policijo, ker je mislil, da je na vrtu našel neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne. Vendar pa se je izkazalo, da je šlo zgolj za pet kilogramov težko in 40 centimetrov dolgo bučo, ki jo je verjetno nekdo odvrgel na upokojenčev vrt, je po navedbah britanskega BBC-ja sporočila nemška policija. So se pa strinjali, da je buča "res podobna bombi".

K sreči tako v Brettnu, ki leži v bližini mesta Karlsruhe na jugozahodu Nemčije, ni bila potrebna evakuacija. V Nemčiji še vedno razmeroma pogosto naletijo na neeksplodirane bombe, ki so jih v drugi svetovni vojni odvrgle britanske ali ameriške sile.

Nazadnje so morali na začetku septembra v Frankfurtu evakuirati 65.000 ljudi, da so lahko dezaktivirali 1,4 tone težko britansko bombo. To je bila največja evakuacija po drugi svetovni vojni zaradi neeksplodirane bombe.

