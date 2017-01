Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kitajski petelin, ki ga je navdihnil Trump. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Leto 2017 - leto ognjenega petelina

Leto bo delavno

1. januar 2017 ob 11:21

Ljubljana/Peking - MMC RTV SLO

Kitajsko novo leto, ki se bo začelo 28. januarja in končalo 15. februarja 2018, bo letos v znamenju ognjenega petelina. V tem znamenju so rojeni ljudje z letnicami 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 in 2005, zanje pa naj bi bili značilni ambicioznost, avanturizem, ponos, iskrenost, strast, pogum, točnost, odgovornost.

Petelini naj bi bili najbolj motiviran znak kitajskega zodiaka in zanje je kariera prioriteta. So delavni in zaradi svojih številnih talentov sposobni opravljati vrsto poklicev. Če ste rojeni v znamenju petelina, ste primerni za novinarja, trgovca, frizerja, vojaka, kirurga ali varnostnika.

Tisti petelini, ki znajo prevzeti pobudo, bodo v letošnjem letu karierno dosegli veliko, tudi sicer pa naj bi bilo leto 2017 leto dela in novih začetkov. Petelinova strast se bo kazala tako v našem delu kot v zasebnem življenju.

V letu 2017 bodo srečne številke 5, 7 in 8, nesrečne pa 1, 3 in 9.

Petelina navdahnil Trump

In še zanimivost - Kitajci so ob letu petelina v nakupovalnem središču v Taijuanu postavili ogromno, sedemmetrsko skulpturo petelina iz steklenih vlaken, ki ga je navdihnil novoizvoljeni predsednik Donald Trump oz. njegova pričeska - telo je ptičje, glava z obrvmi in skrbno počesanimi lasmi pa Trumpova. Newyorški nepremičninski magnat, ki bo Baracka Obamo v Beli hiši nasledil 20. januarja, sicer s Kitajci ni v najboljših odnosih in napoveduje manj popustljivo politiko do Pekinga.

Bolj klasičnega petelina so izdelali študentje v Džilinu, ki so na snegu narisali 30 metrov veliko rdeče-modro podobo petelina.

K. S.