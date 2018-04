Louis - ime malega britanskega princa - soimenjakom prinaša nekatere ugodnosti

Brezplačne vstopnice

28. april 2018 ob 15:44,

zadnji poseg: 28. april 2018 ob 15:45

Windsor - MMC RTV SLO

Rojstvu malega princa se bodo na prav poseben način poklonili tudi v zabavišču Legoland Windsor - tisti obiskovalci, ki jim je ime Louis, bodo lahko to poletje zabaviščni park obiskali brezplačno.

Britanska kraljeva starša Kate in William sta svojega malčka, na presenečenje številnih, poimenovala Louis. Rojstva princa se veselijo številni Britanci, nad imenom, ki sta ga vojvodinja in princ William izbrala za svojega novorojenčka, pa so še posebej navdušeni v zabavišču Legoland Windsor, kjer ob nakupu vstopnic za vse Louise velja posebna "štorkljina ponudba" - vstop v zabaviščni park je zanje namreč prost.

Seveda pa zabaviščni park obiskovalcem ne bo verjel kar na besedo - v dokaz bodo morali s seboj prinesti osebni dokument s sliko, ki bo potrjeval, da je Louis zares njihovo prvo ime. Tudi zapis imena se od prinčevega ne sme razlikovati, poročajo britanski mediji.

Zabaviščni park, ki so ga letos nadgradili še z inštalacijami vseh večjih svetovnih turističnih znamenitosti, kot sta sydneyjska operna hiša in Tadž Mahal, želi s to potezo v svoje prostore privabiti čim več obiskovalcev, sporočili pa so tudi, da se želijo tako kraljevemu paru še posebej pokloniti.

Ime je javnost šokiralo

Ko se je izkazalo, da je na svet prijokal fantek, so na britanskih stavnicah najvišje kotirala imena Arthur, Albert, Frederick, James in Philip. Mlada starša sta s svojo odločitvijo zato presenetila, mnenja glede imena pa so deljena.

To ime se sicer skriva tudi v obeh polnih imenih preostalih moških članov mlade družine, tako njegovega očeta kot bratca - William Arthur Philip Louis in George Alexander Louis.

K. Ši.