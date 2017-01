Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V hrvaški župniji so živali zaželene pri blagoslovu hiš, če znajo moliti. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mačke in psi, ki znajo moliti, dobrodošli pri blagoslovu hiš na Hrvaškem

Nenavadno obvestilo

5. januar 2017 ob 18:08

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

"Če pes ali mačka znata skleniti tačke in moliti, kar je hvalevredno, naj ostaneta v prostoru in molita z nami; če živali ne znajo moliti, naj se ukvarjajo s telovadbo zunaj prostorov."

Tako glasi ena izmed točk v obvestilu, da se bliža blagoslov hiš, in ki ga je svojim vernikom poslala župnija v Domaslovcu pri Samoboru na Hrvaškem.

Iz splitskega časnika Slobodna Dalmacija so poklicali župnijo v Domaslovcu, ki je potrdila avtentičnost besedila v glasilu, potrdili so, da da so res zapisali, da so pri blagoslovu hiš zaželene vse živali, ki znajo skleniti tačke in moliti.

Župnik iz Domaslovca Branimir Budinski je naklonjen humorju v župnijskem glasilu, v katerem objavljajo tedenske dejavnosti članov tamkajšnje verske skupnosti, piše dnevnik Jutarnji list, ki je tudi objavil kopijo neobičajnega navodila.

V glasilu župnije Kristusa Kralja v Domaslovcu vernike prosijo, naj za blagoslov hiš pripravijo Sveto pismo, križ, prižgano svečo in blagoslovljeno vodo, če jo imajo. Zaželeno je tudi, da v času blagoslova izklopijo radijske in televizijske sprejemnike, da ne bi motili molitve, so zapisali.

