Malala na ogorčenje konservativcev na Oxford v kavbojkah in petah

Ko je bila stara 15 let, so jo talibani v Pakistanu zaradi njenega aktivizma skušali umoriti, zdaj je Malala Jusafzaj na udaru trolov zaradi svoje zahodnjaške oprave, v kateri obiskuje predavanja na univerzi Oxford, kamor je bila sprejeta.

Kot poroča Daily Mail, so se kritiki spravili na 20-letno Nobelovo nagrajenko za mir, ker se namesto v tradicionalni muslimanski opravi na univerzi pojavlja v oprijetih kavbojkah in visokih petah. Na skrivaj posneta fotografija Malale v "inkriminatorni", "pohujšljivi" garderobi je v njenem rodnem Pakistanu že zaokrožila po družbenih omrežjih in povzročila pravi vihar med islamskimi skrajneži - kljub temu, da Malala še vedno nosi naglavno ruto.

"To je bil razlog, da je pred leti krogla letela naravnost proti njeni glavi," je na Twitterju zapisal eden od kritikov, ki so ga povzeli tudi pakistanski mediji. "Poglejte hinavko Malalo v hlačah! Je sploh muslimanka?" se je spraševal drugi. Spet tretji pa: "Hočeš Nobelovo nagrado in sprejem na Oxford? Prvi korak: pusti se ustreliti ... toliko o zagovarjanju ženskih pravic, lol."

Pogrom nad dekletom, ki je v Veliko Britanijo prišlo na zdravljenje poškodb poskusa atentata leta 2012, je povzročil ogorčenje med njenimi podporniki.

"Kar se mene tiče, se Malala lahko oblači, kot se želi. Kritike prihajajo iz najbolj nazadnjaških krogov in dvomim, da bi lahko storila kar koli, kar bi bilo njim po godu. Iskreno upam, da nikdar ne bo niti poskušala. Vsi moji pakistanski prijatelji se strinjajo s to oceno," je povedala BBC-jeva voditeljica pakistanskega rodu Anita Anand. "Malala je junakinja in vzornica. Njeno vztrajanje glede izobraževanja jo je pripeljalo na eno najboljših univerz na svetu. Nič je ni iztirilo, niti skrajneži, ki so streljali nanjo."

Še en Malalin privrženec, Arsalan Ahmed Jaraal iz Hajber Pahtunhve (Khyber Pakhtunkhwa) ob pakistansko-afganistanski meji, pa na Twitterju takole: "Kar je Malala nosila v VB, je tudi v Pakistanu precej pogosto. Nehajte delati cirkus iz tega. Vsaj enkrat, pustite drugim, da živijo svoje življenje."

Malala je bila še kot osnovnošolka velika zagovornica ženskih pravic, zlasti pravice do izobraževanja. Zaradi tega jo je oktobra 2012 talibanski napadalec skušal ubiti in deklica je bila dolgo časa v kritičnem stanju. Nazadnje so jo rešili, zdravljenje pa nadaljevali na Otoku, kjer živi vse od takrat. Leta 2014 je postala najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir, njena ambicija pa je nekoč postati premierka Pakistana.

