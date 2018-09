Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Osrednja atrakcija teniškega turnirja v Sao Paulu so mali štirinožni kosmatinčki (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

Male zvezde: psi iz zavetišč kot prinašalci žogic na teniških igriščih

Postali so ljubljenci občinstva

1. september 2018 ob 13:55

Sao Paulo - MMC RTV SLO

Šest psov iz zavetišča Cindy, Nanda, Pretinha, Mia, Arlete in Ovelha so že drugo leto osrednje zvezde teniškega turnirja v Sao Paulu, kjer nadomeščajo lovilce žogic in svoje delo opravljajo več kot odlično.

Psi celo nosijo okoli svojih tačk sprednjih znojnike in se tako popolnoma zlivajo z okoljem okoli njih. Čeprav je njihova sposobnost vračanja žogic včasih malce slabša, so že lani osvojili srca gledalcev.

"To so psi, ki imajo za sabo težko življenje. Toda ne želimo poudarjati, kakšno preteklost so imeli, ampak kakšno prihodnost imajo pred sabo. Tako želimo dokazati, da ni pomembno, kaj so prestali, vedno so lahko dobri spremljevalci danes ali v prihodnosti," je dejala predstavnica za stike z javnostjo podjetja, ki organizira turnir, Madalena Spinazzola za spletno stran CNN.

S sodelovanjem psov na teniškem turnirju želijo opozoriti na tisoče potepuških psov in mačk. "Hočemo pokazati ljudem, da psi, ki čakajo na dom, potrebujejo skrb in nego. Ni pomembno, od kod prihajajo ali koliko so stari, če jih imate radi in jih pravilno hranite, so lahko čudoviti spremljevalci, s katerimi se lahko igrate, učite novih stvari in dosegate velike cilje," je še zaključila Spinzzola.

How cool is this!? Shelter dogs were "ball boys" at the Brazilian Open! https://t.co/5KBLgVU6wQ pic.twitter.com/mP0iqRt4Zu — Animal Humane Society (@Animal_HumaneMN) March 3, 2016

Rescue dogs are trained to be ball boys for the Brazilian open... This is why tennis is amazing pic.twitter.com/EJV6W9tCU7 — Shantanu (@ShantanuJhaveri) March 1, 2016

K. K.