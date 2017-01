Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Deček je na svet prišel 1. januarja tri minute po polnoči v mestu Selfoss na jugu Islandije. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo Sorodne novice Prvi deček rojen v Kranju, prva deklica v Ljubljani Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mama in sin si delita prestižen naziv: oba sta se rodila prva v letu

Mama je bila prvi otrok, rojen na Islandiji v letu 1980

3. januar 2017 ob 11:53

Selfoss - MMC RTV SLO/STA

Na Islandiji se veselijo nenavadnega naključja: prvi otrok, ki je letos prijokal na svet v omenjeni državi, se je namreč rodil ženski, ki je bila prva islandska novorojenka leta 1980.

Deček je na svet prišel 1. januarja tri minute po polnoči v mestu Selfoss na jugu Islandije. Rojstni dan si deli s svojo materjo, Katriin Gudjonsdottir, ki je bila prva novorojenka na Islandiji leta 1980, poroča britanska televizija BBC.

Dečkova mama (BBC namreč ne navaja njegovega imena) je za tamkajšnje medije pojasnila, da sta se s partnerjem šalila, da bi se fantič lahko rodil na prvi dan novega leta, morda celo kot prvi otrok, a ju je to, da se je rodil tik po polnoči, vseeno presenetilo: "Nisva pričakovala, da se bo to tudi v resnici zgodilo, ker se nama je to zdelo premalo verjetno."

Na Islandiji otroci, ki pridejo na svet kot prvi v letu, sicer ne dobijo nobenih nagrad od države.

