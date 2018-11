Melania stopila v bran svojim krvavo rdečim božičnim drevescem

Eden redkih intervjujev s prvo damo ZDA

29. november 2018 ob 16:04

Washington - MMC RTV SLO, STA

Prva dama ZDA Melania Trump je zavrnila kritike, ki jih je tudi letos deležna zaradi praznične okrasitve Bele hiše.

Trumpova je v pogovoru za Liberty, časopis univerze Jerryja Falwella v Lynchburgu v Virginiji, odvrnila, da smo v 21. stoletju in so okusi različni.

"Mislim, da so videti fantastično, še lepša so v živo," je dejala Trumpova, ko so jo vprašali o rdečih božičnih drevesih. Lani so prvo damo kritizirali zaradi "ledeno" navdihnjene okrasitve, letos pa je za kritike okrasitev prevroča in nekatere spominja na vrsto karakterjev iz HBO-jeve serije Deklina zgodba.

V enim od izjemno redkih intervjujev, odkar je na položaju ameriške prve dame, je Trumpova govorila predvsem o boju proti odvisnosti od protibolečinskih zdravil in mamil. Dejala je, da lahko mamila človeku povsem zmešajo življenje in se ji zdi pomembno, da o tem izobrazi mlade.

Prva dama ZDA si želi, da bi se mediji bolj osredotočali na ozaveščanje. "Oni pa bi raje prikazali druge zgodbe in se osredotočali na drugačne, v bistvu nepomembne stvari. Tu sem, da osvetlim pomembne zadeve in govorim o stvareh, ki lahko pomagajo," je dejala.

Melania o Barronu: Odličen športnik je

O mamilih se pogovarja tudi s svojim sinom Barronom, ki je sicer v takih letih, ko se zdi, da otroci ne poslušajo. "Vendar poslušajo. Zapomnijo si vse, kar jim poveš, ker slišim od njegovih prijateljev in ljudi, ki jih srečam, potem ko govori z njimi. Zelo se zaveda stvari. Upam, da sledi temu, kar ga učim," je dejala.

Barron še ni dejaven na družbenih omrežjih, ki ga po maminih besedah ne zanimajo. "Je zelo predan športu. Odličen športnik je. Učim ga, naj bo odgovoren ter naj z ljudmi ravna spoštljivo in ljubeznivo. To je zame zelo pomembno," je dejala.

Na vprašanje, kakšni so večeri v Beli hiši, je prva dama odgovorila, da so vsi zelo, zelo zaposleni. "Imamo svoje urnike. Sem zelo zaposlena, on je zelo zaposlen. Zvečer pridemo skupaj, skušamo skupaj večerjati in se pogovoriti, kaj se je zgodilo čez dan, potem pa naprej z urnikom, kar moramo storiti. Ko si prva dama, ni prostega časa," je dejala Trumpova in dodala, da še ne razmišlja o pisanju avtobiografije.

The @WhiteHouse is sparkling for the Christmas season! pic.twitter.com/ncNhlkZAWl — Melania Trump (@FLOTUS) November 26, 2018

