Merklova zavrnila poziv po spolno nevtralni nemški himni

Podobne spremembe uvedli Avstrijci in Kanadčani

5. marec 2018 ob 20:32

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Angela Merkel si ne želi sprememb nemške himne, je sporočil tiskovni predstavnik nemške kanclerke, potem ko je poslanka koalicijske stranke SPD dejala, da bi morali v himni spolno nevtralizirati besede, kot sta "očetnjava" in "bratstvo".

Poslanka SPD-ja Kristin Rose-Moehring, nemška komisarka za enakost od leta 2001, je v pismu ministrstvu za družino predlagala, da v himni Pesem Nemčije (Deutschlandlied) črtajo patriarhalne reference.

Tako želi besedo "očetnjava" ("Vaterland") spremeniti v "domovino" ("Heimatland"), besedno zvezo "bratsko s srcem in roko" pa v "pogumno s srcem in roko".

V svojem pismu se je Rose-Moehringova sklicevala na primer Avstrije, ki je leta 2012 spremenila prvi verz svoje himne iz "sinovi" v "sinovi in hčere", tretji verz pa iz "bratskih zborov" v "proslavljajoče zbore". Svojo himno O Canada so posodobili tudi Kanadčani - vrstico "v vseh tvojih sinovih" so zamenjali z "v vseh nas".

Kanclerka s himno zadovoljna

A Merklovi (CDU) se zdijo tovrstni popravki nepotrebni. "Kanclerka je zelo zadovoljna z našo lepo himno takšno, kot je, v tradicionalni obliki, in ne vidi nobenih potreb po spremembah," je sporočil njen predstavnik Steffen Seibert.

Podobno menijo tudi strankarski kolegi Merklove. "Lahko bi razmišljala o drugih temah, ki bi bile za ženske pomembnejše, kot pa je spreminjanje državne himne," je tvitnila Julia Klockner, vodja poslanske skupine CDU v zvezni deželi Rhineland-Palatinate.

"Osebni predlog"

Predstavnik ministrstva za družino pa pravi, da je bil predlog Rose-Moehringove njen osebni, zato ga ne more komentirati, še posebej, ker je šlo za interno pismo zaposlenim na ministrstvu.

Komisarka je dala pobudo za spremembo, malo preden je stranka SPD sporočila, da sta dve tretjini njenih članov glasovali za ponovno zavezništvo s konservativci Angele Merkel, s katerimi so na oblasti od leta 2013. Nedeljski dogovor tlakuje pot za novo, že četrto vlado Merklove.

K. S.