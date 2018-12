Ni vse zlato, kar se sveti ... Foto: EPA Dodaj v

Modni "nateg": Poceni čevlji pod krinko prestižne znamke

Premožni kupci padli na navite cene in italijansko ime

5. december 2018 ob 09:26

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriška veriga trgovin z nizkimi cenami čevljev Payless Shoe Source se je odločila za marketinško potegavščino, v kateri je čevlje, vredne 30 dolarjev, predstavila kot izdelke izmišljenega italijanskega modnega oblikovalca.

Prodajali so jih za več sto dolarjev in potegavščina je uspela.

Payless, ki z imenom nakazuje, da je treba pri njih za čevlje odšteti manj denarja, je lani zaradi manjšega prometa zaprl več sto trgovin po ZDA in odpustil več tisoč delavcev. Podjetje je zato sprejelo ponudbo družbe za marketing iz Brooklyna, da bi opozorilo nase.

Družba DCX Growth Accelerator je v nekdanji trgovini Giorgia Armanija v Los Angelesu konec oktobra pripravila dogodek za promocijo nove znamke čevljev italijanskega oblikovalca Bruna Palessija, na katerega so povabili izbrane ljudi, med njimi tudi znane modne oblikovalce iz tega filmskega mesta.

Na čevlje trgovine Payless so nalepili Palessijeve etikete in navili cene tja do 1.800 dolarjev. Gostje so srkali šampanjec in odgovarjali na vprašanja lažnih novinarjev o tem, kaj menijo o kolekciji. Prav vsi so izražali navdušenje nad kakovostjo in videzom, nekateri niso mogli verjeti, da so ti čevlji tako poceni.

Tiste, ki so čevlje kupili, so po nakupu seznanili s potegavščino in jim vrnili denar, čevlje pa so lahko obdržali.

Dogodek je bil dobra marketinška poteza za Payless, obenem pa zgovoren poizkus, kako deluje človeška psiha. Čevljem v izložbi trgovine Payless namreč premožni kupci najverjetneje ne bi namenili niti pogleda, kot Palessijeva mojstrovina pa so se jim zdeli imenitni in so bili zanje pripravljeni precej odpreti denarnico.

