Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 19 glasov Ocenite to novico! Prebivalci nad provokativno poslikavo niso bili ravno navdušeni. Foto: EPA Švedska umetnica je velikanski penis naslikala na večnadstropno stavbo na ulici Kronoberg v stanovanjskem okrožju Kungsholmen. Foto: EPA Penis je bil naslikan na steno, namenjeno (zakonitim) grafitom, kar pomeni, da se avtorjem ni treba posvetovati s stanovalci. Foto: EPA Falkholtova je decembra s poslikavo gigantskega penisa razburila tudi Newyorčane. Foto: Reuters Sorodne novice Newyorčani prepleskali kontroverzni penis Dodaj v

Modri penis razburja Stockholm - umetnost ali najnižja točka švedske kulture?

Švedska umetnica dvigala prah že v New Yorku

15. april 2018 ob 20:04

Stockholm - MMC RTV SLO

Velikanski penis, ki ga je umetnica Carolina Falkholt naslikala v barvah švedske zastave na steno petnadstropne stanovanjske stavbe v središču Stockholma, bodo oblasti na željo ogorčenih prebivalcev prepleskale.

Falkholtova je ob predstavitvi svoje poslikave na ulici Kronoberg dejala, da upa, da bo z njo spodbudila mimoidoče, še posebej tiste zgrožene, da razmislijo, zakaj jih pogled na človeško anatomijo tako moti, in kaj to pomeni za njihovo razumevanje spolnosti na splošno.

"Razmisliti bi morali, zakaj točno so tako razburjeni, nato pa se o tem pogovoriti," je povedala za časopis Aftonbladet. "Spolnost je tako zelo pomembna, a je bila vedno preveč "umazana", da bi o njej razpravljali."

Domačini so manj navdušeni nad idejo umetnice in tudi ne pripisujejo veliko možnosti, da bi njen projekt imel kak družbeni vpliv.

"Pomislite na sosede in otroke ... sramota," je zapisal eden izmed prebivalcev soseske na Twitterju. "Ta modri penis samo kaže, kako nizka je raven kulture na Švedskem danes," je zapisal drugi. "Omejeno vero imam v to, da bo ta predimenzionirana pošast načela dialog o spolnosti in svobodi."

En teden preveč?

Družba, ki ima v lasti dotično stavbo, je sporočila, da so se za prepleskanje le en teden po slovesnem razkritju odločili zaradi poplave pritožb.

"Nekateri ljudje so pozitivni glede dela in menijo, da igra pomembno vlogo v razpravi glede spolnosti, telesa in spola," je zapisala uprava. "Spet drugi, še posebej sosedje, dela niso najbolje sprejeli in se jim zdi žaljivo. Seveda nam je umetniška svoboda pomembna, a istočasno moramo spoštovati mnenje naših najbližjih sosedov."

Penis je bil naslikan na steno, ki je prav namenjena grafitom, kar pomeni, da se avtorjem ni treba posvetovati s stanovalci - četudi gre za kontroverzne motive. Zakoniti grafiti so del kampanje umetniške organizacije Kollektivet Livet, ki si prizadeva ulice Stockholma popestriti z več umetniškimi deli.

Penis delal težave že v New Yorku

Vsaka taka stenska poslikava običajno ostane na za to določeni steni okoli pol leta, preden organizacija angažira novega umetnika. Delo Falkholtove ni dočakalo niti pol meseca. A ta švedska umetnica je že vajena, da njene poslikave nimajo ravno dolgega roka trajanja.

Decembra je podoben gigantski penis naslikala na stanovanjski blok na Manhattnu - le da je bil tam rožnato-rdeče barve. Čeprav je bila poslikava, ki jo je naročila lokalna fundacija za ulično umetnost, določena za obdobje treh tednov, so ga po številnih pritožbah Newyorčanov prepleskali že po vsega treh dneh.

Takrat je Falkholtova, ki slika tudi stenske poslikave ženskih genitalij, povedala, da je poanta njenega dela, da se ljudje "ne bi smeli sramovati svojega telesa in svojega bistva kot spolna bitja".

"Po navadi rišem ogromne vulve - in ker sem ravnokar končala eno na petnadstropni stavbi, se mi je zdelo, da je čas za penis. Prostor na ulici Broome je bil kot nalašč. Če parafraziram umetnico Judith Bernstein: če gre lahko v žensko, gre lahko tudi na zid," je povedala Švedinja ob razkritju svoje newyorške poslikave.

K. S.