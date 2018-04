Monako kljubuje gibanju #MeToo in ohranja hostese - na veselje Hamiltona

VN Monaka edina dirka s hostesami?

7. april 2018 ob 20:38

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je na svojem Instagramu pozdravil skorajšnjo vrnitev mičnih hostes v formulo ena. A očitno se je dirkaški šampion hitro zavedel, da se zaradi tega lahko zaplete s feministkami, zato je svojo objavo izbrisal.

Lepotice, svoj čas ikonični del dirkaškega spektakla, so organizatorji dirk po viharju, ki ga je povzročilo gibanje proti seksizmu in spolnemu nadlegovanju #MeToo, letos umaknili.

A organizatorji Velike nagrade Monaka, napovedane za 27. maj, so zdaj nakazali, da nameravajo odločitvi funkcionarjev kljubovati in na znameniti dirki v kneževini obdržati hostese.

Hamilton, aktualni svetovni prvak, je na svojem Instagramu objavil posnetek zaslona z novico, ob njej pa pripisal "Hvala, Jezus" s podobami rok, sklenjenih v molitev.

33-letni britanski dirkač je objavo pozneje izbrisal, navaja Independent.

Lastniki Formule 1, korporacija Liberty Media, so januarja po hudih kritikah na račun "seksistične" in "zastarele" prakse napovedali, da bodo hostese na startu zamenjali z otroki.

Uporniški Monačani in Rusi

A Michel Boeri, direktor VN-ja Monaka, je ta konec tedna razkril, da bodo še vedno ohranili tradicijo startnih deklet, ob tem pa poudarja, da odnosi med njim in lastniki F1 ostajajo dobri.

"Razumejo, da Monako ni Spa ali Monza. Mi nismo imeli nobenih težav z Liberty Medio - razen glede deklet na startu. One bodo na startu, ne bodo pa držale v rokah tabel s številkami in imeni dirkačev. Simpatična so - in kamere jih ljubijo in jih bodo rade snemale," je dejal.

Odločitev je Monako sprejel, potem ko je podpredsednik ruske vlade Dmitrij Kozak izrazil željo, da bi za VN Sočija septembra hostese pripeljal nazaj. Kozakov argument pri tem je bil, da ni prav pripeljati otroke na dirkališče, ker bodo "prestrašeni".

"Tu bi morali biti samo odrasli. Pri vseh motošportih dekleta harmonično in prijetno oglašujejo avtomobile. Če se nam uspe dogovoriti, nameravamo to tradicijo znova uvesti. Navsezadnje so naša dekleta najlepša na svetu," je dejal Kozak, ki je tudi član organizacijskega odbora Velike nagrade Rusije.

Davek gibanja #MeToo

Z njim se ne strinja Sean Bratches, ki je pri Formuli 1 odgovoren za komercialne dejavnosti. Bratches je januarja ob napovedi umika hostes dejal, da je uporaba mičnih deklet na startu "očitno v neskladju s sodobnimi družbenimi normami". "Mislimo, da ta praksa ni primerna, niti ne bistvena za formulo 1 in za njene navijače po vsem svetu," je sporočil.

Formula 1 sicer ni edina, ki je podlegla pritiskom gibanja #MeToo in umaknila hostese - za podoben ukrep so se odločili tudi proizvajalci avtomobilov, ki so se predstavljali na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi, ki je potekal prejšnji mesec. Proizvajalci so hostese v visokih petah in minikrilih zamenjali z manekeni in manekenkami, oblečenimi v športna oblačila.

K. S.