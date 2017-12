Na dalmatinskem otoku pripravljajo smučarsko tekmo

Sneg bodo pripeljali s tovornjaki in trajekti

Otok Iž, ki leži nedaleč od Zadra, v poletnih mesecih privablja veliko turistov, ki tja prihajajo zaradi lepih plaž, dalmatinskih vasic in prijetnega vzdušja. Po uspešni poletni sezoni so se prebivalci otoka odločili, da bodo letos poskrbeli tudi za pestro zimsko dogajanje.

Pojasnil je, da so organizatorji dogodka lokalni rekreativni smučarji, ki so vedno obžalovali, da ne morejo smučati na otoku. Idejo za smučarsko progo na otoku so dobili, ko so gledali televizijski prenos revijalne smučarske tekme iz središča Zagreba. Otoška smučarska proga bo predvidoma dolga 60 metrov, končala se bo sredi naselja Veli Iž. "Na Iž prihajajo tudi smučarji iz Slovenije, ki bodo s seboj prinesli majice in štartne številke," je za za lokalni novičarski portal zadarskilist.hr povedal Kulišić, ki sicer napoveduje 40 tekmovalcev.

Približno 70 ton snega bodo prepeljali s tovornjaki in trajekti iz Like. Dobava snega bo tudi največja naložba na dogodku in bo stala približno 50.000 kun (6700 evrov), pri zbiranju sredstev pa organizatorji pričakujejo pomoč približno 20 pokroviteljev. Iz Zagreba bodo na otok poslali tudi praznične stojnice, na katerih bodo prodajali hrano in pijačo ter tako pričarali predbožično vzdušje.

Organizatorji pričakujejo med 300 in 400 obiskovalcev, celoten zaslužek od prireditve pa bodo namenili za nakup računalniške opreme za osnovno šolo v Velem Ižu.