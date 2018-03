"Na Gregorjevo - otec, še veš? - se ptički ženili so ..."

God sv. Gregorja napoveduje pomlad

12. marec 2018 ob 09:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska dediščina pravi, da se na god sv. Gregorja, 12. marca, ki mu pravimo tudi gregorjevo, ptički ženijo. Slovensko ljudsko izročilo sicer pozna še več drugih dnevov za ptičjo ženitev, med njimi valentinovo, 14. februar, ali urbanovo, 25. maj, a gregorjevo se je v preteklosti najbolj uveljavilo.

"Na Gregorjevo - otec, še veš? - se ptički ženili so, za šolskim vrtom v mejici gostili se, pili so," je Oton Župančič zapisal v Dumi, objavljeni pred 110 leti.

God sv. Gregorja po izročilu napoveduje pomlad, ko bo spet več svetlobe in toplote.

V nekaterih obrtniških in delavskih krajih Gorenjske so pred drugo svetovno vojno govorili, da sv. Gregor "luč v vodo vrže". To je pomenilo, da so lahko po tem dnevu dlje časa delali pri naravni svetlobi in ne več samo pri sveči ali pozneje pri petrolejki, pravijo etnologi.

Sv. Gregor je po besedah Bojana Knifica iz Tržiškega muzeja, ki je avtor knjige o gregorjevem, po starem julijanskem koledarju godoval na prvi pomladni dan, torej 21. marca, a se je praznovanje njegovega godu z uvedbo gregorijanskega koledarja v 16. stoletju preneslo na 12. marec.

Darovanje luči vodi

Predkrščanska verovanja je po njegovih besedah prekrila krščanska praksa, a nekateri obrisi iz predkrščanskih časov so ostali. Kažejo se na primer v kurjenju kresov, vihtenju gorečih metel in v darovanju luči vodi. Spuščanje različnih plovil z gorečo svečo po potokih se je po njegovih besedah uveljavilo predvidoma v 20. stoletju.

Krščanstvo je stara verovanja skušalo zatreti oziroma jim vsaj spremeniti pomen z novimi vsebinami. Tako se je šega spuščanja luči po vodi po njegovih pojasnilih prenesla na nove dneve v letu, preoblikovala svojo podobo in kot razlog spuščanja luči po vodi uvedla motive, povezane s Cerkvijo in rokodelskim delom ob umetni svetlobi.

Za gregorjevo so značilne tudi nekatere druge šege. V Prekmurju in Porabju so otroci koledovali, torej hodili od hiše do hiše in prosili za darove. Ti koledniški obhodi so nastali po ogrskem zgledu in so se ponekod ohranili do zadnje četrtine prejšnjega stoletja.

Približno do druge svetovne vojne pa so šolarji v Beli krajini na gregorjevo hodili po hišah, preoblečeni v svatovski sprevod. Darovali so jim jajca in denar.

V Tržiču so se gregorjevega spomnili v nedeljo, ko so v skladu s tamkajšnjo dediščino po Tržiški Bistrici spustili hišice iz lesa in papirja z gorečo svečo.

A. P. J.