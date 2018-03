Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Znanstvenik že išče nove načine za plačevanje prevoza z vsajenim čipom. Foto: Reuters Sorodne novice Kraji, na katerih si oko spočije Dodaj v

Na javni prevoz z vsajenim čipom? Avstralcu to prineslo kazen.

Plačal 1200 avstralskih dolarjev

16. marec 2018 ob 13:04

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Avstralski znanstvenik si je pod kožo vsadil čip z elektronske kartice za javni prevoz in plačal kazen, ker kontrolorju ni mogel pokazati svoje vozovnice.

34-letnik, ki si je ime spremenil v Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow, je pravilno skeniral čip s kartice, vsajen v roko, in plačal vožnjo, vendar pa potem kontrolorju ni mogel fizično pokazati veljavne kartice, zaradi česar je bil prijavljen sodniku za prekrške.

Sodišče mu je odmerilo 220 avstralskih dolarjev kazni in 1000 dolarjev za sodne stroške, pristojni pa so ob tej priložnosti potnike opozorili, naj ne posegajo v kartice za javni prevoz, s katerimi odpirajo elektronska vrata na postajališčih in plačujejo vožnje.

Meow-Meow je po kazni pojasnil, da je zelo razočaran in že preučuje druge možnosti, s katerimi bi lahko prevoz plačeval z vsajenim čipom.

"Nova tehnologija je lahko strašljiva, če je ne razumeš," je dejal. "Ljudje so se bali številnih tehnologij, ko so se pojavile. To je naslednji korak v evoluciji, od papirnatih vozovnic in kartic do nečesa, kar pomeni, da nam dejansko ne bo treba ničesar nositi s seboj."

