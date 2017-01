Na Piccadilly Circusu ugasnili svetlobni oglasi

Ocenite to novico!

Dela bodo trajala do jeseni

16. januar 2017 ob 16:10

London - MMC RTV SLO/STA

Eno izmed najbolj fotografiranih križišč na svetu, Piccadilly Circus v Londonu, bo za nekaj mesecev ostalo brez svetlobnih oglasov.

Oglase so ugasnili, ker pripravljajo tehnične izboljšave. Obstoječe zaslone bo namreč zamenjal en sam ogromen zaslon iz svetlobnih diod, dela pa bodo predvidoma trajala do jeseni.

To je sporočil lastnik oglasnega prostora na slavnem londonskem križišču, nepremičninsko podjetje Land Securities, danes poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Do jeseni, ko se bo Piccadilly Circus predstavil v novi obleki, bodo svetlobni oglasi ugasnjeni.

Na Piccadilly Circusu so svetlobni oglasi do zdaj ugasnili le med drugo svetovno vojno, med pogrebom britanskega premierja Winstona Churchilla leta 1965 in princese Diane leta 1997 ter med t. i. urami zemlje, ko ljudje po vsem svetu v znak boja proti podnebnim spremembam ugasnejo luči.