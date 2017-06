Na tisoče besnih Slovakov zahteva preiskavo odstrela slavne medvedke

Oblasti se branijo, da bi medvedka lahko nepričakovano napadla

6. junij 2017 ob 16:56,

zadnji poseg: 6. junij 2017 ob 17:07

Bratislava - MMC RTV SLO/STA

Na Slovaškem je že več kot 13.000 ljudi podpisalo peticijo z zahtevo po uvedbi preiskave odstrela slavne medvedje mame, ki je v zadnjih tednih postala turistična zanimivost.

Medvedka, ki so jo njeni oboževalci imenovali Ingrid, je postala slavna, ko je pred mesecem dni v središču mesta Stary Smokovec splezala na drevo k svojima mladičkoma. Gasilci so jo nato skušali spraviti z drevesa, vendar se ni pustila motiti, turisti in domačini pa so jo z veseljem snemali in fotografirali.

Vedno bolj zaupljiva medvedka je še večkrat obiskala različne vasi v okolici in postala prava turistična zanimivost.

Lovci pa so jo v petek ustrelili v bližini vasi Liptovska Kokava, kar je razburilo Slovake, ki zdaj glasno in tudi s spletno peticijo od ministrstva za okolje zahtevajo preiskavo primera.

Lokalne oblasti se branijo, da je bil odstrel upravičen, saj je svoj življenjski prostor vse bolj iskala v urbanih naseljih kot pa v gozdu, ljudje pa so jo začeli fotografirati vse bolj od blizu in se pri tem niso zavedali nevarnosti, da medvedja mama povsem nepričakovano napade.

T. H.