Nagajivi Juncker poslal poljubček Plenkoviću

Leta 2015 hudomušno pozdravil Cerarja

20. oktober 2017 ob 16:16

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je znan po svoji nagajivi naravi, si je tokrat privoščil hrvaškega premierja Andreja Plenkovića.

Prikradel se je izza premierjevega hrbta, ga uščipnil in mu poslal poljubček. "On se sicer stalno rad objema in poljublja. To je simpatično," je Junckerjevo navihanost komentiral Plenković.