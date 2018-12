Prva favoritka prihajajoče tekme v Semmeringu je gotovo ameriška šampionka Mikaela Schiffrin, ki je pred dvema letoma tam slavila v veleslalomu in slalomu. Foto: EPA Športnice bi morale ta plakat zakopati v sneg. Odziv z družbenih omrežij Dodaj v

"Nagica" s plakata za smučarsko tekmo razburja Avstrijo

Reprezentanco pretresajo obtožbe o spolni zlorabi

16. december 2018 ob 13:31,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 13:59

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Živalske glave na kolih in gola ženska na smučeh, ki jo med njenimi nogami motri mesec: uradni plakat za tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki bo konec meseca na Semmeringu.

Že od leta 1998 promocijske plakate za smučarske tekme v Avstriji ustvarja domači umetnik Christian Ludwig Attersee, pri katerem so ženski akti pogost motiv – denimo za smučarsko svetovno prvenstvo v Schladmingu leta 2013.

A letošnji plakat za tekmo na Semmeringu zaradi odkrite seksualizacije buri duhove, poroča avstrijski časnik Der Standard. V soboto je na Facebooku v uvodu omenjeno podobo objavila novinarka Corinna Milborn in iz komentarjev je razbrati, da je plakat mnoge razburil, še posebej zaradi aktualnih škandalov o spolnih zlorabah znotraj avstrijske smučarske reprezentance.

Kljub kritikam avstrijska zveza spornega plakata ne namerava umakniti, pa čeprav sta družbeni omrežji Facebook in Twitter ob tem skoraj "pregoreli". "Nimam težav z erotiko, goloto in umetnostjo. Toda kakšno zvezo ima to z nastopi športnic?" se je spraševal neki moški. "Športnice bi morale ta plakat zakopati v sneg," je predlagala neka uporabnica.

Avstrijska smučarska zveza se je prav tako odzvala, tiskovni predstavnik Josef Schmid je povedal: "Zagotovo jih ne bomo umaknili." Pozneje je sporočil, da bodo plakate umaknili, le če se bo za to odločil Attersee. 80-letni slikar očitno vsaj za zdaj nima teh namenov, saj je poudaril, da golota ponazarja žensko "moč, neodvisnost in samozavest".

Generalni sekretar avstrijske zveze Klaus Leistner je vseeno zapisal opravičilo: "Z delom pomembnega avstrijskega umetnika nismo želeli povzročiti slabe volje občutljivih ljudi. Če se je tako izkazalo, nam je res žal."

Prilagamo omenjeno objavo Corinne Milborn, ki ji je pripisala: "Kaj smučarke so: Ekstremno pogumne. Natrenirane do meja. Koncentrirane. Borke z zagnanostjo in voljo za zmago. Kako so smučarke upodobljene na uradnem plakatu, ki ga je naročila dežela Spodnja Avstrija:"

A. K.